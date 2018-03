FlixBus lance ses nouveaux cars Paris-Amiens, électriques et autonomes sur la distance

Paris - FlixBus et son partenaire B.E. Green vont mettre en service des autocars électriques autonomes entre Paris et Amiens à partir des vacances de Pâques sur une ligne régulière que les deux partenaires présentent comme une première mondiale.L'exploitant B.E. green, spécialiste du transport électrique en France, a acheté deux bus au constructeur chinois Yutong, qui seront opérés par FlixBus de façon quotidienne à partir de mi-avril.L'essentiel du marché des bus fonctionnant à l'électricité est aujourd'hui concentré dans les grandes villes chinoises et occidentales.La Chine utilise déjà des autocars électriques sur des longues distance, "mais sur des prestations ciblées, des excursions, des transferts", précise Patrick Mignucci, PDG du transporteur Autocars Dominique et fondateur de sa filiale B.E. green., à l'AFP."Structuré en ligne régulière quotidienne comme l'opère aujourd'hui FlixBus, je crois que c'est vraiment une première", insiste-t-il.Les autocars électriques coûtent environ 400.000 euros à l'achat, soit 30% plus cher que des véhicules à énergie thermique classique (essence ou diesel), mais les frais d'entretien sont réduits, avec des pleins d'électricité à 15 euros contre 70 pour l'équivalent en diesel."On s'inscrit sur la durée, c'est du 6-8 ans (pour équilibrer les coûts)", évalue M. Mignucci. "C'est cohérent avec l'engagement environnemental qu'on doit tous prendre sur le terrain."Les autocars dits "100% électriques" ne polluent pas pendant les trajets, mais leur bilan carbone, de la fabrication des batteries à la consommation d'électricité, est loin d'être nul."A production d'énergie sale égale, vous avez au moins un avantage, c'est que vous enlevez les NOx (oxydes d'azote qui participent à la formation des particules fines) et le CO2 de l'atmosphère", explique Patrick Mignucci.Avec une recharge complète, les autocars électriques sont capables de parcourir 200 km - suffisant pour les 150 km qui séparent Amiens de Paris."C'est un clin d'oeil sympa à notre président de relier la capitale avec sa ville de naissance", s'amuse Yvan Lefranc-Morin, directeur général de FlixBus France, l'un des opérateurs qui avaient investi le créneau des "cars Macron", suite à la loi de libéralisation du secteur quand Emmanuel Macron était ministre de l'Economie (2015).Yvan Lefranc-Morin compte d'ailleurs sur les pouvoirs publics pour développer les infrastructures en réseau électrique, qui "ne peuvent pas être 100% à la charge de l'opérateur."FlixBus France considère la ligne Paris-Amiens comme un projet pilote, voué à être dupliqué.(©AFP / 12 mars 2018 11h46)