Floride: le couple ayant hébergé le tueur n'imaginait pas qu'il était "un monstre"

Le couple ayant hébergé Nicolas Cruz, l'auteur de la tuerie dans un lycée de Floride, ont décrit un jeune homme bizarre mais affirmé ne s'être jamais douté qu'ils abritaient "un monstre"."Nous avions ce monstre sous notre toit et nous ne le savions pas", a dit Kimberly Snead, une infirmière âgée de 49 ans, au quotidien floridien Sun Sentinel.Nikolas Cruz, 19 ans, avait été accueilli fin novembre dans la famille de James et Kimberly Snead à Parkland, en Floride, après le décès de sa mère de complications d'une pneumonie, a rapporté le Sun Sentinel. Il était ami de leur fils.Lors de son installation, "je lui ai dit qu'il y aurait des règles" à respecter dans la vie familiale "et il a suivi toutes les règles à la lettre", a déclaré au journal James Snead, 48 ans, vétéran de l'armée américaine et expert dans le renseignement militaire.Nikolas Cruz a abattu mercredi dernier 17 personnes dans l'établissement dont il avait été exclu l'année dernière "pour raisons disciplinaires", le lycée Marjory Stoneman Douglas de la ville de Parkland, au nord de Miami.Il les a tuées avec un fusil semi-automatique AR-15 qu'il avait acheté légalement.Il possédait d'autres armes, dont deux fusils d'assaut et des couteaux, selon les Snead qui avaient eux-mêmes des armes chez eux.Le massacre de Parkland est le pire dans un établissement scolaire aux Etats-Unis depuis la tuerie de Sandy Hook, qui avait fait 26 morts il y a six ans.Le FBI, la police fédérale américaine, a reconnu qu'il avait reçu en janvier un avertissement détaillé signalant que Nikolas Cruz possédait une arme, avait un comportement erratique et postait des messages inquiétants sur les réseaux sociaux évoquant la possibilité qu'il commette une tuerie dans une école.Malgré cette alerte, le FBI n'avait pris aucune mesure.Les Snead ont décrit au Sun Sentinel un jeune homme solitaire au comportement bizarre et socialement inadapté, mais qui ne montrait pas de signes de tendances à la violence. "Il était très naïf. Il n'était pas bête, seulement naïf", a déclaré James Snead.Nikolas Cruz semblait avoir été élevé sans avoir jamais eu à faire la moindre tâche ménagère: il ne savait pas cuisiner, laver son linge, ramasser ses affaires ou même utiliser un four à micro-ondes, a raconté le couple.Le jeune homme avait des habitudes insolites, comme mettre un biscuit aux pépites de chocolat sur un sandwich au fromage, et il allait régulièrement se coucher à huit heures du soir.Il paraissait très seul, désirait intensément avoir une petite amie, et était déprimé par la mort de sa mère, ont dit les Snead au Sun Sentinel.Il avait aussi fait part de son désir de rejoindre l'armée, après avoir rencontré un recruteur militaire.Kimberly Snead l'avait emmené au cabinet d'un psychothérapeute cinq jours avant la tuerie, et le jeune homme avait dit qu'il était ouvert à l'idée de faire une thérapie et avait pris une carte de visite de ce soignant.Nikolas Cruz avait par ailleurs dit aux Snead qu'il allait hériter d'au moins 800.000 dollars de ses parents et que la plus grande partie de ces fonds serait disponible lorsqu'il aurait 22 ans.Le jour de l'attaque, le jeune homme a envoyé des messages au fils de la famille Snead qui étudiait dans le lycée où a eu lieu la tuerie, en lui signalant qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. Puis il a écrit: "Non mec, rien du tout".Après le massacre, le couple a vu le jeune homme en détention, inculpé pour 17 chefs de meurtre avec préméditation, dans le bureau du shérif du comté de Broward, où se trouve Parkland. Vêtu d'une tenue d'hôpital, il était menotté et entouré de policiers."Il a dit qu'il était désolé. Il a présenté ses excuses. Il semblait perdu, absolument perdu", a déclaré James Snead. "Et c'est la dernière fois que nous l'avons vu".(©AFP / 19 février 2018 08h58)