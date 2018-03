Flughafen Zurich améliore son bénéfice en 2017

Zurich (awp) - Flughafen Zurich a vu son bénéfice net largement progresser en 2017. Le nombre de passagers en hausse, l'évolution des activités commerciales et un bénéfice exceptionnel dans les activités à l'étranger ont soutenu la solide performance, a souligné vendredi l'exploitant de l'aéroport de Zurich.Le bénéfice net a atteint 285,5 mio CHF, soit 37,5 mio de plus que l'année précédente. La vente de la participation de 5% dans l'exploitant de l'aéroport indien de Bangalore a particulièrement soutenu les résultats, rapportant 31,4 mio. Ajusté de cet effet exceptionnel, le bénéfice a progressé seulement de 4,5% ou 10,8 mio, précise le communiqué.Hors effet exceptionnel, le bénéfice brut opérationnel (Ebitda) a progressé de 10,8 mio à 578,8 mio, correspondant à une marge de 55,8%, contre 56,1% un an plus tôt.Le chiffre d'affaires a progressé de 2,4% à 1,04 mio CHF. Les activités ont progresser tant dans les activités aériennes que non-aériennes.L'année dernière, plus de 29 mio de passagers ont voyagé par l'aéroport, une valeur sans précédent et en hausse de 6,3%. Les atterrissages et décollages ont progressé de 0,5% à 270'453. Le fret aérien a vu ses volumes croître de 13,1% à 490'452 tonnes.Le conseil d'administration propose un dividende ordinaire légèrement relevé de 3,3 CHF par action et un versement extraordinaire issu des réserves de capital de 3,2 CHF.Les résultats sont globalement en ligne avec les attentes du consensus, sauf pour le bénéfice net, qui les dépasse. Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 1,03 mrd CHF, un Ebitda de 578,8 mio et un bénéfice net de 285,5 mio. Le dividende était attendu légèrement inférieur à 6,50 CHF.Pour l'année en cours, Flughafen Zürich table sur une hausse du nombre de passagers de 3,5% à 4%. Les revenus sont attendu en hausse dans les activités aériennes et non-aériennes. L'Ebitda et le bénéfice hors effets exceptionnels devraient progresser.ol/al(AWP / 02.03.2018 07h50)