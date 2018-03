Flughafen Zurich enregistre une nouvelle hausse de fréquentation en février

Zurich (awp) - Flughafen Zürich a encore accéléré la cadence en février, avec une fréquentation étoffée de 4,6% sur un an à 1,97 million de visiteurs et après une poussée de croissance de 2,7% en janvier.Le nombre d'atterrissages et de décollages a grappillé 0,5% à 18'834 mouvements. L'exploitant du tarmac klotenois souligne que le taux d'occupation des avions a enflé de 0,5% également pour s'établir à 73,3%.Boutiques hors taxes et commerces traditionnels ont généré des chiffres d'affaires pour un total de 39,7 mio CHF, en hausse de 4,1%. La progression a été plus marquée du côté de la zone post-contrôles (+6,9%) que de celui de la zone publique (+0,6%). La dépense moyenne par passager s'est érodée de 0,5% à 40,4 CHF.jh/(AWP / 12.03.2018 18h01)