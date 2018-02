Flughafen Zürich: fréquentation en hausse de 2,7% en janvier

Zurich (awp) - Flughafen Zürich a enregistré en janvier une hausse de 2,7% de sa fréquentation par rapport au même mois de l'année précédente. Au total, 2,02 millions de passagers ont été transportés, indique lundi soir un compte-rendu de l'exploitant du tarmac klotenois.Les passagers locaux ont été 1,43 mio à emprunter l'aéroport, un chiffe en hausse de 5,2% sur un an. Le nombre de passagers en transfert ou en transit s'est replié.Le nombre d'atterrissages et de décollages a progressé de 2,2% à 21'052 mouvements. En moyenne, le nombre de passagers par vols s'est inscrit à 112,3, un chiffre en hausse de 2,4% sur un an. Le taux d'occupation des avions a reculé de 0,9 point de pourcentage à 69,5%.Les activités liées au transport de marchandises ont connu une nette progression en janvier. Au total, 37'833 tonnes de fret ont été transportés, en hausse 8,4% sur un an.Boutiques hors taxes et commerces traditionnels ont généré des chiffres d'affaires pour un total de 42,0 mio CHF, en hausse de 2,5% sur un an, selon un décompte provisoire. La dépense moyenne par passager est resté quasi stable à 41,70 CHF.ol/rp(AWP / 12.02.2018 17h55)