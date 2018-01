Flughafen Zürich: hausse de fréquentation de 6,3% en 2017, à 29,4 mio passagers

Zurich (awp) - Flughafen Zürich a enregistré l'an dernier une hausse de 6,3% de sa fréquentation à 29,4 millions de passagers. Sur le seul mois de décembre, l'accélération a atteint 3,3% en comparaison annuelle, pour représenter 2,2 millions de visiteurs, indique lundi soir un compte-rendu de l'exploitant du tarmac klotenois.Le nombre annuel d'atterrissages et de décollages a grappillé 0,5% à 270'453 mouvements, en dépit d'un tassement sur le dernier mois de l'exercice. La société souligne qu'en plus de l'extension des capacités des appareils les plus imposants, le taux d'occupation des avions a enflé de 1,9% à 77,2%.Boutiques hors taxes et commerces traditionnels ont généré l'an dernier des chiffres d'affaires pour un total de 575,5 mio CHF, en hausse de 5,5% selon un décompte provisoire. La progression a été plus marquée du côté de la zone post-contrôles (+8,9%) que de celui de la zone publique (+1,2%). La dépense moyenne par passager s'est érodée de 0,7% à 39,2 CHF.jh/rp(AWP / 15.01.2018 17h53)