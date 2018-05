Flughafen Zürich: trafic passagers en nette hausse au mois d'avril

Zurich (awp) - Flughafen Zürich a connu une nouvelle hausse de fréquentation au mois d'avril. Plus de 2,7 millions de passagers ont transité par le premier aéroport du pays le mois dernier, soit une hausse de 6,6% par rapport à l'année précédente. Les voyageurs au départ et à l'arrivée de Kloten ont frôlé les 2 millions, alors que ceux en transit pour un autre vol ont été près de 735'000, précise l'exploitant du tarmac zurichois lundi soir dans un communiqué.Depuis le début de l'année, la fréquentation a crû de 5,8% à plus de 9 millions de passagers, dont près de trois sur quatre (71,4%) générés par le trafic local.Pendant le mois sous revue, le nombre de décollages et d'atterrissages a augmenté de 5,1% pour s'établir à 23'503, pour une occupation moyenne de 132,3 passagers par vol, correspondant à un taux d'occupation de 80,3%, en hausse de 0,4% sur un an.Le volume de marchandise acheminé via le tarmac klotenois est ressorti à 40'971 tonnes, soit 7,5% se plus qu'un an plus tôt.Les activités commerciales ont connu une évolution contrastée, celles côté passagers s'étoffant de 5,9% alors que celles accessibles au public ont chuté de 5,4%. Le chiffre d'affaires moyen par passager en revanche a diminué dans les deux segments, à 36,70 francs (-5,2%).buc/rp(AWP / 14.05.2018 18h04)