Foot: le défenseur de Villarreal Semedo arrêté juste avant un match contre Lyon

Madrid - Le défenseur de Villarreal Ruben Semedo a été arrêté en raison de soupçons de coups et blessures et de séquestration, a-t-on appris mardi, une affaire qui tombe mal pour le club espagnol à deux jours d'affronter Lyon jeudi en 16es retour d'Europa League.Le joueur portugais, âgé de 23 ans, a été interpellé tôt mardi matin à son domicile, a précisé cette source à l'AFP. Et la direction de Villarreal a fait savoir qu'elle avait ouvert une procédure disciplinaire contre lui.Selon le quotidien Las Provincias, le joueur est visé par une plainte déposée le 12 février par un homme qui aurait été "attaché, frappé et séquestré par Semedo et deux autres hommes" au domicile du joueur à Betera, près de Valence (est de l'Espagne).D'après le journal, "après l'avoir immobilisé et enfermé dans une chambre", les suspects lui auraient pris ses clés pour aller fouiller son appartement, soit en quête d'argent, soit en quête d'un objet "qui pourrait compromettre ou rendre responsables d'un délit les personnes impliquées".Villarreal a vivement réagi à ces informations, affichant "sa plus grande préoccupation"."Une procédure disciplinaire a été ouverte contre le joueur pour enquêter sur ce qui s'est passé. Le club s'assurera de prendre les mesures disciplinaires opportunes, avec la plus grande rigueur et la plus grande fermeté au vu de la gravité des faits", a écrit le club dans un communiqué.Semedo avait déjà été arrêté et interrogé dans une autre affaire en novembre pour un délit présumé de menaces lors d'une altercation en discothèque. Il est en attente de procès dans ce dossier.Le joueur a été transféré à Villarreal en août en provenance du Sporting Portugal. Jusqu'à présent, il n'a joué que quatre matches de Liga avec son nouveau club, le dernier en date début décembre contre Barcelone (0-2).Villarreal, actuel 6e du Championnat d'Espagne, a été battu 3-1 la semaine dernière par l'Olympique Lyonnais en 16es aller de finale d'Europa League et reçoit le club français jeudi pour la seconde manche.(©AFP / 20 février 2018 16h40)