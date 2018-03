Forbo plombé en 2017 par des provisions pour un litige en France

(ajoute détails sur divisions et régions, contexte pour le litige)Zurich (awp) - Le groupe industriel Forbo a profité l'année dernière d'une croissance dans ses deux divisions. Le règlement d'une procédure pour distorsion de concurrence à l'encontre de la Forbo Flooring Systems en France a toutefois pesé sur la performance d'ensemble.En 2017, le bénéfice net s'est inscrit à 38,7 mio CHF, divisé par trois sur un an, indique mardi le groupe zougois. Le résultat a été fortement lesté par les provisions de 85 mio constituées pour le litige en France. Corrigé de cet effet non-récurrent, le bénéfice a grappillé 1,7% à 129,8 mio.Le résultat d'exploitation (Ebit) est logé à la même enseigne. Il a atteint 79,9 mio CHF, contre 157,2 mio en 2016. Corrigé de la provision pour litiges, il s'est enrobé de 3,9% à 163,3 mio.La procédure pour distorsion de concurrence entamée en 2013 à l'encontre de Forbo Flooring Systems en France appartient au passé. L'Autorité française de la concurrence a condamné Forbo en octobre à une amende de 75 mio EUR. D'autres fabricants de revêtements de sols ont été épinglés dans le cadre de cette affaire.Le chiffre d'affaires a gonflé de 5,1% à 1,25 mrd CHF. En monnaies locales (ML), la progression atteint 4,3%. Les deux divisions Flooring Systems (revêtements de sol) et Movement Systems (bandes de transport) contribuent à cette hausse.DIVIDENDE INCHANGÉLes ventes dans la région Afrique et Asie/Pacifique affichent les taux de croissance les plus élevés, soit +5,8%. Le tableau est plus contrasté en Europe, où certains marchés s'avèrent plus favorables que d'autres. Forbo a néanmoins crû de 4,4% sur le Vieux continent. La progression est légèrement inférieure pour la région Amériques (+3,1%).Flooring Systems a étoffé ses recettes de 4,7% (+3,7% ML) à 856,6 mio CHF. Cette unité contribue à hauteur d'environ 70% au chiffre d'affaires du groupe. Sa rentabilité, avant coûts extraordinaires, s'est légèrement érodée. En tenant compte de la provision, l'Ebit a atteint 42,1 mio CHF.Movement Systems a connu un renforcement de 6,1% (+5,8% ML) de son chiffre d'affaires, à 398,8 mio CHF. La division a étendu ses activités en Chine, avec la construction d'une usine à Pinghu. Malgré les investissements consentis pour cette installation, l'Ebit a gonflé de 8,8% à 49,3 mio CHF.Le conseil d'administration propose un dividende inchangé à 19,00 CHF.Les chiffres dévoilés sont mitigés. Les recettes et l'Ebit dépassent les attentes du consensus AWP, tandis que le bénéfice net les manque assez nettement. Le dividende est conforme aux prévisions.Pour 2018, Forbo table sur une légère hausse des ventes et du bénéfice tiré des opérations poursuivies avant coûts et charges fiscales extraordinaires. Les conditions sur les marchés devraient rester similaires à celles de l'exercice écoulé, selon le communiqué.fr/al(AWP / 06.03.2018 08h15)