Force Ouvrière ne participera pas à la mobilisation du 19 avril

Force ouvrière ne participera pas à la journée de mobilisation du 19 avril, organisée par la CGT, a déclaré lundi Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO sur Public Sénat."Je ne vois pas pourquoi on irait", a-t-il déclaré, rappelant que la date choisie tombait quatre jours avant le congrès de FO, où Jean-Claude Mailly doit passer la main après 13 ans de direction du syndicat.Il a ajouté que le congrès "débattra des initiatives à prendre".M. Mailly a de nouveau déclaré avoir appris la date de la mobilisation à la radio vendredi, ce que dément la CGT, qui dit avoir convié tous les syndicats à une réunion le 19 mars, pour décider d'une journée de mobilisation. Mais seules Solidaires, la FSU et des organisations de jeunesse s'y sont rendues."On n'a pas l'habitude de répondre à des convocations. Quand il y a des initiatives de ce type, on en discute avant", a encore déclaré M. Mailly, à propos du 19 avril.A propos de la "convergence des luttes" voulue par la CGT, il a répondu qu'elle "ne s'improvise pas"."Ce n'est pas parce qu'il y a multiples confits dans différents secteurs, et public et privé, (...) qu'obligatoirement ça coagule", a relevé le leader.Pour lui, "les grands mouvements interprofessionnels ces dernières années ne sont pas nés comme ça", mais "parce qu'un gouvernement a annoncé quelque chose que personne n'attendait". Il a cité le plan Juppé en 1995 ou le contrat première embauche en 2006.(©AFP / 26 mars 2018 10h35)