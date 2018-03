Ford-Blanquefort: mobilisation contre le retrait du constructeur

Un millier de personnes, salariés de l'usine Ford de Blanquefort (Gironde) mais aussi d'autres indirectement menacés par le retrait annoncé du constructeur automobile américain ou habitants solidaires, ont manifesté vendredi à Bordeaux avant une réunion sur l'avenir du site à la préfecture, a constaté un journaliste de l'AFP."Ford, sauver tous les emplois c'est possible", proclamait la banderole de tête derrière laquelle défilaient côte à côte élus locaux ceints de leur écharpe tricolore et représentants des syndicats du site de production de boîtes de transmission, qui emploie 910 personnes et où était organisée vendredi une journée "usine morte".La manifestation a traversé le centre-ville jusqu'à la préfecture, avec un dispositif policier inhabituellement discret, qui a laissé le cortège s'approcher jusque sous les fenêtres du préfet.Un "comité de suivi" doit y réunir les pouvoirs publics --notamment le délégué interministériel à la restructuration industrielle Jean-Pierre Floris-- les élus locaux (région, département, Bordeaux-métropole, ville de Blanquefort), les représentants du personnel et ceux de Ford-Europe.Salarié de Ford-Blanquefort, l'ancien candidat à la présidentielle et délégué CGT Philippe Poutou estime que "Ford à des comptes à rendre" à l'Etat et à la collectivité, après les millions d'aides publiques qu'il a reçues depuis 2013 en échange de la garantie de maintenir un millier d'emplois pendant cinq ans. L'accord s'achève fin mai, ce qui selon élus et syndicalistes, n'est pas étranger à l'annonce de Ford Europe, le 27 février, de sa décision de ne plus investir dans son usine girondine."La fin du plan quinquennal était mai, ils nous l'annoncent en février: ils nous donnent trois mois de préavis, quoi... Vous verrez, si on laisse faire, ils feront comme ça partout", a déclaré un manifestant à l'AFP."#Balancetaford, pas d'investissement à Blanquefort, pas de ventes de véhicules en France", proclamait un manifestant sur une pancarte appelant à un boycott de Ford.Comme l'intersyndicale, M. Poutou refuse la "fatalité" d'un retrait du constructeur américain, et l'hypothèse d'une reprise, selon lui "un piège", un "truc bidon", comme "le repreneur bidonné par Ford" (l'Allemand HZ Holding) qui avait repris l'usine de Blanquefort entre 2009 et 2011, avant que le constructeur américain ne réintègre finalement le site.Le 2 mars, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, recevant salariés et élus, avait exprimé "la détermination totale de l'Etat, des élus locaux, des salariés à maintenir l'activité sur ce beau site de Blanquefort".(©AFP / 09 mars 2018 15h59)