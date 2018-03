Formation: chaque salarié verra son compte crédité de 500 euros par an

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé lundi que chaque salarié verrait son compte formation crédité de 500 euros par an, un système "plus juste" selon elle que le décompte actuel en heures.Ce dispositif sera ainsi plus "lisible", a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse de présentation de la réforme de la formation professionnelle. A l'issue de leur négociation, les partenaires sociaux avaient eux préconisé de conserver un système en heures.(©AFP / 05 mars 2018 11h04)