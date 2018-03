Formation: fin des organismes collecteurs, dans un but de "simplification"

La suppression des Organismes paritaires collecteurs agréés (Opca), décidée dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, relève d'une "simplification administrative", a expliqué lundi Muriel Pénicaud au cours d'une conférence de presse.Les Opca seront remplacés par des "Opérateurs de compétences", qui seront également gérés paritairement mais ne collecteront plus les sommes destinées à la formation professionnelle. Cette mission sera du ressort des Urssaf -- organismes collecteurs des cotisations sociales--, a annoncé la ministre du Travail.Ce n'est "pas une reprise en main mais une simplification", a-t-elle assuré, expliquant que le nombre des Opca (18 par branches et deux interprofessionnels) avait "déjà beaucoup diminué".Syndicats et patronat souhaitaient que les Opca continuent de collecter les fonds, dans un souci d'"efficacité et de visibilité". Pierre Gattaz, président du Medef, s'est opposé dimanche à leur suppression, tout en reconnaissant qu'il fallait les réformer, alors que FO s'est inquiété de l'impact sur les effectifs."Plutôt que de faire de la collecte et un peu de conseil, demain (les nouveaux opérateurs) vont être les supports, les outils, pour les partenaires sociaux, les branches, les filières, afin de définir les changements en compétences", a expliqué Mme Pénicaud."C'est une évolution profonde du métier, mais plus qualitatif que quantitatif", a-t-elle encore ajouté.Cette transformation sera inscrite dans le projet de loi, qui sera présenté "la première quinzaine d'avril". Le projet de loi, qui comprendra aussi les réformes de l'apprentissage et de l'assurance chômage, s’appellera "pour la liberté de choisir son avenir professionnel", a encore indiqué la ministre.Les "opérateurs de compétences" vont notamment s'occuper du transfert du financement des centres de formation d'apprentis (CFA) et de la "co-construction" des diplômes avec les branches "qui le souhaitent".La collecte par les Urssaf devrait intervenir en 2020 ou 2021, selon le ministère du Travail.(©AFP / 05 mars 2018 14h20)