Formation: le Medef revient à la table des négociations

Le Medef a annoncé mardi qu'il allait reprendre les négociations avec les partenaires sociaux sur la formation professionnelle, estimant avoir obtenu satisfaction sur le sujet parallèle de l'apprentissage.Le Medef et la CPME avaient suspendu la négociation sur la formation professionnelle il y a deux semaines, dans l'attente de clarifications du gouvernement sur la gouvernance de l'apprentissage, que se disputent le patronat et les régions. Cette concertation parallèle sur l'apprentissage a débouché sur un rapport mardi."Le document présenté aujourd'hui ouvre des perspectives intéressantes qui rendent possible la reprise de la négociation +formation+", indique-t-on au Medef.Le rapport "réaffirme la ligne du document d'orientation (de la négociation), notamment le pilotage par les branches et les organisations professionnelles", se satisfait-on.Plus tôt, la CPME avait publié un communiqué commun avec les régions de France, s'accordant sur un financement de l'apprentissage "au contrat", c'est-à-dire dépendant du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation (CFA).En outre, la CPME et les régions se sont mises d'accord sur la mise en place de contrats d'objectifs et de moyens, qui permettraient d'organiser l'offre de formation. Actuellement, les régions doivent donner leur feu vert à toute ouverture de CFA, mais le patronat refuse qu'elles conservent un droit de veto.L'accord trouvé permettra-t-il la reprise de la négociation? "Bien sûr, dans la mesure où les autres partenaires viendront", a répondu François Asselin, le président de la CPME, interrogé par l'AFP avant l'annonce du Medef.Tout en assurant rester "parfaitement en ligne avec la CPME", le Medef a estimé que le communiqué CPME-régions "montre seulement que le dialogue continue"."Ce communiqué est trop flou pour apporter une réponse. On voit bien une certaine ambiguïté dans les termes utilisés qui montre bien que les deux acteurs ne sont pas totalement alignés entre eux", a-t-on réagi au Medef.(©AFP / 30 janvier 2018 18h18)