Formulafirst voit son bénéfice progresser, VNI en hausse de 13%

Road Town (awp) - La société de participations Formulafirst a réalisé des résultats en nette hausse en 2017 et a pu engranger un bénéfice. Les revenus se sont inscrits à 6,72 mio CHF au titre de l'exercice écoulé, contre seulement 398'846 CHF un an plus tôt, précise l'entreprise sise aux Îles Vierges britanniques et cotée sur SIX dans son rapport annuel publié jeudi soir.Les charges d'exploitation ont plus que doublé pour atteindre 2,03 (0,85) mio CHF. Après impôts, la société affiche un bénéfice attribuable aux actionnaires s 4,48 mio CHF après une perte de 0,64 mio lors de l'exercice précédent. En dépit de ce résultat positif, les actionnaires de Formulafirst ne se verront pas proposer de dividende.La valeur nette d'inventaire (VNI) a progressé de 13% à 32,91 CHF l'année dernière. Les cinq plus grosses positions du portefeuille à fin 2017 étaient Swatch (9,7%), Fresenius SE (9,1%), SAP (8,6%), Krones (8,1%) et SGS (7,8%).mk/tp/ol/buc(AWP / 22.03.2018 19h15)