Fort rebond des Bourses européennes après la panique de lundi

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini en nette hausse mercredi, les investisseurs retrouvant un goût pour les actifs risqués après le mouvement de panique du début de semaine déclenché par Wall Street."Il n'y a pas eu de vrai gros catalyseur" mercredi, a expliqué à l'AFP Alexandre Baradez, analyste pour IG France.Le spécialiste a noté le "sentiment que la baisse a été très forte, probablement trop forte à court terme, et qu'elle ne correspond pas à la perception réelle de l'économie, notamment de l'économie européenne".Le léger recul de l'euro face au dollar, qui évoluait sous 1,2283 dollar à 17h00 GMT, "peut favoriser les marchés européens", explique l'analyste, qui évoque aussi des "repositionnements sur le moyen terme" des investisseurs.L'accord de coalition en Allemagne entre les conservateurs et les socio-démocrates a aussi contribué à l'évolution positive des marchés européens."Je pense que le gros frein que peut être la coalition allemande a été levé pour l'Europe", explique l'analyste, qui se dit "plutôt optimiste sur le moyen terme"."Dans le pire des cas, s'il y avait une nouvelle secousse, je ne suis pas convaincu qu'elle serait très durable", note Alexandre Baradez.L'Eurostoxx 50 a progressé de 1,76%.La Bourse de Paris a fini dans le vert (+1,82%).L'indice CAC 40 a gagné 94,09 points à 5.255,90 points dans un volume d'échanges de 5,4 milliards d'euros. La veille, il avait terminé en fort repli de 2,35%.Sur le front des valeurs, Sanofi a reculé de 1,20% à 66,71 euros.Darty a gagné 5,66% à 94,20 euros.Le secteur lié aux matières premières se reprenait sur fond de rebond des cours du pétrole. TechnipFMC gagnait 0,24% à 25,39 euros, Total +2,03% à 44,76 euros.Maisons France Confort (MFC) profitait (+1,25% à 56,50 euros).Naturex prenait 6,35% à 90,40 euros.La Bourse de Londres a rebondi de 1,93%.L'indice FTSE-100 a pris 138,02 points à 7.279,42 points, récupérant une bonne partie du terrain perdu la veille.Le secteur financier a mené la danse, à l'image des gérants d'actifs Scottish Mortgage Investment Trust (+6,58% à 450,00 pence) et Old Mutual (+5,43% à 234,80 pence).De même, les assureurs ont été recherchés, avec Direct Line (+2,57% à 371,60 pence) et Prudential (+3,58% à 1.835,50 pence), tout comme le groupe immobilier Hammerson (+2,57% à 467,70 pence) et le spécialiste de la construction Taylor Wimpey (+2,79% à 189,90 pence).Le laboratoire pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK) a grimpé (+3,43% à 1.286,40 pence).La Bourse de Francfort a terminé en net rebond, l'indice vedette Dax gagnant 1,60% (198 points), à 12.590,43 points tandis que le MDax des valeurs moyennes progressait de 2,56% à 25.8984,29 points.Du côté des valeurs, Adidas a fini la journée en tête de l'indice grâce à un bond de 5,27% à 183,80 euros.Du côté des rares pertes du jour, Lufthansa a reculé de 0,25% à 27,92 euros.Deutsche Bank a fini en recul de 0,44%, à 13,11 euros,La Bourse de Bruxelles a terminé en hausse de 2,45%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes s'établissant à 3.991,90 points.Toutes les valeurs étaient en hausse, la meilleure performance ayant été réalisée par le groupe de biotechnologies Galapagos (+5,49%, à 94,18 euros), suivi du groupe postal bpost (+4,79% à 27,56 euros).À Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en hausse de 1,70% à 9.976,90 points.La première banque de la zone euro et première capitalisation de l'indice espagnol a pris 2,16% à 5,73 euros. Telefonica a progressé encore davantage, de 2,50% à 7,89 euros.Gas Natural Fenosa a progressé de 1,24% à 17,91 euros.Seuls deux groupes ont clôturé dans le rouge: l'aciériste Acerinox (-0,13%, 11,29 euros) et les supermarchés Dia (-0,25%, 4 euros).L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 1,93% à 536,36 points.A la hausse, le groupe de biotechnologies Galapagos a pris 5,51% à 94,20 euros, et le chimiste et pétrolier Vopak a gagné 3,23% à 34,52 euros.A la baisse, la banque ABN Amro a perdu 3,01% à 25,43 euros.A Milan, l'indice FTSE Mib a fini sur un bond de 2,86% à 22.986 points.Fiat Chrysler a réalisé la meilleure performance, gagnant 6,77% à 18,856 euros.Suivaient Telecom Italia (+5,97% à 0,7212 euro), après qu'il a présenté un plan de séparation de son réseau au gouvernement, Exor (+5,80% à 61,62 euros), Banco BPM (+5,09% à 3,075 euros) ou encore Moncler (+5,09% à 26,9 euros).Seule valeur dans le rouge du FTSE Mib, Campari a cédé 0,16% à 6,185 euros.La Bourse suisse a repris des couleurs.L'indice SMI des valeurs vedettes a regagné +1,57% à 8.975,01 points.Dix-neuf valeurs sur 20 ont terminé dans le vert, les bancaires en tête.Credit Suisse a regagné +2,21% à 17,11 CHF, UBS, numéro un du secteur, +2,09% (18,09 CHF) et la banque de gestion privée Julius Baer +2,78% (62,08 CHF).Côté assurances, Zurich Insurance a gagné +2,41% (301,60 CHF), le réassureur Swiss Re +1,78% (90,18 CHF) et Swiss Life +1,40% (340,60 CHF).A Lisbonne, l4indice PSI 20 a progressé de 2,16% à 5441,08 points. EDP Energias a pris 3,37% à 2,73 euros. Jeronimo Martens a gagné 0,73% à 16,58 euros. La banque BCP a également avancé de 4,27% à 0,31 euro.Enfin, Galp Energias a progressé de 2,74% à 15,01 euros.afp/al(AWP / 07.02.2018 18h48)