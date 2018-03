Forte croissance de la clientèle, stabilisation des finances et dividende en hausse de 20%

Exercice 2016



Exercice 2017



En glissement annuel



En glissement annuel



T4 2016



T4 2017



En glissement annuel



En glissement annuel



Chiffre d'affaires (en millions de CHF)



ajusté des MTR



ajusté des MTR



Services mobiles



1,264



1,231



(2,6 %)



0,8 %



331



341



2,8 %



6,1 %



Services de téléphonie fixe



419



378



(9,6 %)



(8,1 %)



114



103



(9,0 %)



(7,3 %)



Internet fixe



214



245



14,2 %



56



65



16,8 %



Chiffre d'affaires total



1,897



1,854



(2,2 %)



0,3 %



501



509



1,7 %



4,3 %



Chiffre d'affaires des services (total hors hubbing & matériel)



1,511



1,470



(2,7 %)



0,5 %



382



373



(2,4 %)



0,9 %



Marge brute



1,193



1,193



(0,0 %)



301



302



0,3 %



En glissement annuel

ajusté de la cession des MA



En glissement annuel

ajusté de la cession des MA



EBITDA



599



592



(1,1 %)



155



148



(4,6 %)



EBITDA ajusté



611



601



(1,6 %)



0,8 %



159



148



(7,0 %)



(1,5 %)



Marge d'EBITDA ajustée (hors hubbing & matériel)



40,5 %



40,9 %



41,7 %



39,7 %



Résultat net



87



505



479,6 %



48



23



(51,5 %)



Equity free cash flow



230



219



(4,9 %)



64



9



(86,5 %)



Clients (en milliers)



Mobile:



Postpaid



1,485



1,594



7,3 %



Prepaid



842



756



(10,2 %)



Réseau fixe:



Voix (particuliers)



417



441



5,8 %



Internet



372



422



13,6 %



Télévision par IP (IPTV)



163



214



31,1 %





Olaf Swantee, CEO de Sunrise, décrit la situation: «L'année 2017 s'est caractérisée par l'accélération de notre dynamique client, la stabilisation de nos finances, la réduction de notre dette nette ainsi que par notre position de leader dans le classement de nombreux tests télécom indépendants. En 2018, Sunrise continuera d'investir dans son réseau, ses services et ses produits. Cela confortera notre position de champion de la qualité en Suisse, et soutiendra l'évolution positive de nos finances.»

Croissance accélérée de la clientèle et acquisition de clients B2B prestigieux

L'excellente dynamique de souscriptions s'est poursuivie en 2017. Sunrise a acquis 7,3 % de nouveaux clients mobile postpaid nets en glissement annuel, contre 6,1 % en 2016. Le nombre total de clients s'élève maintenant à 1,59 million. 30 600 nouveaux clients postpaid ont rejoint Sunrise au seul T4, dont 20 000 SIM primaires en termes nets, contre 16 000 au T4 2016. Ces bons résultats sont à imputer à la qualité du réseau de Sunrise, à son approche multi-marques, à ses canaux de distribution diversifiés et à un large éventail de produits proposés à des prix compétitifs. La clientèle mobile prepaid a diminué en glissement annuel alors que les clients continuent de passer à l'offre postpaid.

Le nombre de nouveaux abonnés Internet et TV nets a affiché une croissance à deux chiffres au T4 pour le quatrième trimestre consécutif. Sur l'exercice 2017, le nombre d'abonnés Internet a augmenté de 13,6 % (contre 8,9 % en 2016) pour atteindre 422 200, tandis que pour le nombre d'abonnés TV, la hausse s'est élevée à 31,1 % en glissement annuel (contre 21,7 % en 2016) pour atteindre 213 500. Ces fortes hausses sont le résultat de la convergence des tarifs Sunrise ONE, des récentes améliorations apportées à Sunrise Smart TV, des émissions sportives de haute qualité (Sky, Teleclub) et des promotions dédiées.

La forte amélioration de la qualité a permis à Sunrise d'acquérir en 2017 quelques clients commerciaux d'importance, parmi lesquels figurent Nestlé, Swiss International Air Lines, NISSAN, Belcolor et SIGG.

Le CA généré par les services en hausse pour le troisième trimestre consécutif

Au T4, le CA des services (ajusté des MTR) a augmenté de 0,9 % en glissement annuel, l'augmentation du nombre d'abonnés compensant la perte de CA moyen par utilisateur (ARPU). Le CA des services ajusté des MTR a progressé de 0,5 % en glissement annuel, alors qu'il avait régressé de 4,0 % en 2016. Une amélioration liée à l'augmentation accélérée du nombre de clients et à une pression sur l'ARPU moins marquée.

Le CA total a augmenté de 1,7 % en glissement annuel pour atteindre CHF 509 millions au T4. La baisse, en janvier 2017, des frais de terminaison mobile (MTR) en Suisse a fait chuter le CA de CHF 13 millions, mais l'impact sur la marge brute reste négligeable. Si l'on ne tient pas compte de la baisse des MTR, le CA total a augmenté de 4,3 % au T4 en raison des recettes générées par la vente de matériel. Le CA total 2017 a progressé de 0,3 % après ajustement des MTR, pour atteindre CHF 1,854 million.

Stabilisation de la marge brute

Au T4, la marge brute a progressé de 0,3 % en glissement annuel pour atteindre CHF 302 millions, ce qui porte à CHF 1,193 million la marge brute pour l'exercice 2017, soit un retour à la stabilité suite à la baisse de 4,1 % pendant l'exercice 2016. L'EBITDA ajusté a reculé de 7,0 % pour atteindre CHF 148 millions au T4, en raison de la hausse des frais de service de réseau liée à la cession des mâts d'antenne en août 2017. Si l'on exclut cet impact, la baisse de l'EBITDA ajusté pendant le trimestre serait de 1,5 %, principalement à cause des importantes dépenses commerciales. L'EBITDA ajusté pour 2017 affiche une stabilisation organique après la baisse de 2,5 % en 2016. Au T4, le revenu net a reculé de moitié en glissement annuel, pour s'établir à CHF 23 millions. Cette baisse est principalement due à un effet de base, le revenu net ayant bénéficié au T4 2016 d'une dépréciation de la valeur des participations déductible fiscalement. Malgré cela, le revenu net 2017 a fortement progressé en glissement annuel pour atteindre CHF 505 millions, essentiellement grâce aux gains générés par la cession des mâts d'antenne au T3.

Large désendettement et augmentation du dividende de 20 %

L'equity free cash flow a diminué de 4,9 % en glissement annuel pour atteindre CHF 219 millions à cause d'une hausse des dépenses d'investissement. Il s'agit par exemple de dépenses de développement destinées à améliorer les magasins et le réseau mobile, qui couvre maintenant 95 % du territoire en 4G. Ces investissements ont permis à Sunrise de conforter son leadership mondial en terme de réseau: Sunrise offre l'un des meilleurs réseaux mobiles du monde, qui a obtenu les meilleures notes au test de P3 réalisé dans plus de 70 pays. L'amélioration de la qualité a accéléré la croissance de la clientèle et contribué à stabiliser la marge brute. La dette nette s'est bien améliorée, passant de CHF 1,663 million fin 2016 à CHF 1,147 million fin 2017. Cette amélioration est liée à la génération de liquidités et au désendettement consécutif à la cession des mâts d'antenne. En conséquence, le ratio dette nette/EBITDA ajusté a beaucoup reculé, passant de 2,72 fin 2016 à 1,97 pro forma fin 2017. Le Conseil d'administration proposera un dividende de CHF 4.00 par action lors de l'Assemblée générale annuelle, soit une augmentation de 20 % par rapport à l'année dernière. Le dividende sera prélevé sur les réserves d'apport en capital.

Sunrise signe un contrat d'accès à long terme à la fibre avec SFN, IWB et SIG

Sunrise a signé des contrats de 20 ans avec Swiss Fibre Net (SFN), Industrielle Werke Basel (IWB) et Services Industriels de Genève (SIG) en remplacement des précédents contrats de gros conclus avec ces entreprises. Les trois entreprises offrent des infrastructures de réseau à fibre optique à plus de 17 % des foyers suisses. Les nouveaux contrats permettent à Sunrise d'accéder à un certain nombre de lignes en fibre optique selon de nouvelles modalités: Sunrise y investira près de CHF 56 millions en 2018, ce qui devrait valoir à sa marge brute annuelle une augmentation comprise entre 1 et 5 %. Le champ d'application des clauses relatives à la fibre dans les contrats pourra être élargi en fonction des autres investissements initiaux et de leur contribution à la marge brute. Outre l'accès aux réseaux fibre de ces sociétés, Sunrise dispose d'un accord d'accès traditionnel avec Swisscom. Il a été conclu en 2014 (et prévoyait un investissement initial de CHF 74 millions) et expirera avant fin 2018. Sunrise compte le renouveler. Le communiqué de presse séparé de Sunrise prévu le 1er mars 2018 fournira davantage d'informations sur les contrats de long terme avec ces entreprises.

Objectifs pour 2018

En 2018, le CA devrait se situer entre CHF 1,830 et 1,870 million, et l'EBITDA ajusté entre CHF 580 et 595 millions. L'objectif d'EBITDA ajusté tient compte de la hausse des dépenses d'environ CHF 20 millions liée à l'augmentation des frais de service de réseau en glissement annuel liée à la cession des mâts d'antenne en août 2017. Sans ces frais de service, l'objectif d'EBITDA ajusté correspond à une croissance modeste. Les dépenses d'investissement pour 2018 devraient s'établir entre CHF 283 et 323 millions. Cette fourchette tient compte des CHF 56 millions d'investissements initiaux dans l'accès aux réseaux traditionnels (voir ci-dessus). Sans ces investissements préalables, l'objectif de dépenses d'investissement s'établit entre CHF 227 et 267 millions. Cet objectif comprend un montant variable de CHF 47 millions (CHF 44 millions en 2017) pour les dépenses destinées à la croissance de la clientèle permettant d'immobiliser les routeurs et décodeurs dans un contexte de croissance des segments Internet et TV, et les investissements dans des projets B2B et des solutions de couverture réseau en intérieur.

Politique de dividende confirmée: ajustement prévu pour protéger les investisseurs des fluctuations du flux de trésorerie

Sunrise confirme sa politique de dividende à long terme consistant à verser au moins 65 % de l'equity free cash flow tout en poursuivant son objectif de 85 % si le ratio dette/EBITDA ajusté est inférieur à 2,0. Sunrise vise une progression annuelle du dividende de 4 à 6 % pour la période 2018-2020. Cet objectif est introduit pour protéger les investisseurs d'une prochaine volatilité du cash flow liée aux dépenses pour l'accès au réseau fixe et les fréquences. Si les prévisions financières pour 2018 sont atteintes, Sunrise prévoit de proposer, pour l'exercice 2018, un dividende compris entre CHF 4,15 et 4,25 par action, payable sur les réserves d'apport en capital en 2019.

Pour lire le rapport IFRS, la présentation aux investisseurs et d'autres informations, veuillez consulter http://corporate.sunrise.ch/ir/reports-and-presentations