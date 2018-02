Forte croissance et bénéfice solide pour Bank Linth en 2017

(ajoute détails sur les activités et citation du CEO)Zurich (awp) - Bank Linth a connu une année 2017 très fructueuse, avec une croissance quasi généralisée et très importante des recettes et une nette amélioration de la rentabilité. Les actionnaires pourront profiter de cette performance avec un relèvement du dividende. La dynamique connue l'année dernière devrait se poursuivre durant l'exercice en cours.Le bénéfice net s'est étoffé de 12,7% sur un an, à 22,6 mio CHF, indique mercredi l'établissement saint-gallois, détenu par la Liechtensteinische Landesbank (LLB). Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 27 mars un dividende de 9 CHF par action, relevé de 1 CHF.La progression atteint presque un tiers pour le résultat opérationnel, qui s'est inscrit à 27,9 mio CHF. Ce bond s'explique par une croissance tous azimuts couplée à une augmentation marginale des charges (+1,3%). Le ratio coûts/revenus a été amélioré nettement, de 4,3 points, à 65,0%.Le produit d'exploitation s'est fixé à 96,1 mio, soit +10,5%. Principale source de revenus, les opérations d'intérêts ont dégagé un résultat net de 68,1 mio CHF, ce qui représente une envolée de 10%. Les recettes issues des opérations de négoce ont également crû de 10% à 6,6 mio.MASSE SOUS GESTION SUPÉRIEURE À 7 MRDLa hausse atteint 15% pour la gestion de fortune, à 20,0 mio CHF. Dans cette activité, les entrées nettes d'argent ont atteint 57,5 mio CHF. La masse sous gestion a franchi pour la première fois la barre de 7 mrd, à 7,02 mrd CHF (+2,6%).Bank Linth a poursuivi en 2017 le renforcement de sa plateforme numérique. "L'année dernière, nous avons continué à investir de manière sélective dans nos plateformes afin de remplir les attentes de nos clients" explique le directeur général (CEO) David Sarasin, cité dans le communiqué.Cette progression est accompagnée d'une hausse des volumes. Les créances hypothécaires ont pris 5,1% à 5,68 mrd CHF, pour des avances à la clientèle totales de 5,89 mrd. Les dépôts à la clientèle se sont fixés à 4,59 mrd (+3,4%). La somme du bilan s'est enrobée de près de 5% à 6,81 mrd.Le ratio de fonds propres durs (Tier 1) a cédé 0,3 point à 13,9%.Le président du conseil d'administration Ralph Siegl évoque la persistance de conditions difficiles sur le marché du crédit, en raison de la faiblesse des taux d'intérêt. Pour 2018, la banque s'attend à une évolution stable, sans toutefois s'aventurer sur le terrain des prévisions chiffrées.fr/rp(AWP / 21.02.2018 09h30)