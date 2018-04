Fortes explosions entendues à Damas, entrée en action de la défense anti-aérienne

Damas (Syrie) - Plusieurs fortes explosions ont été entendues samedi avant l'aube dans la capitale syrienne Damas survolée par des avions, a constaté une correspondante de l'AFP après l'annonce par le président américain Donald Trump d'une opération militaire en cours en Syrie, avec la France et la Grande-Bretagne."La défense anti-aérienne syrienne" est entrée en action contre "l'agression américaine, britannique et française", a rapporté la télévision étatique syrienne, alors que des témoins ont rapporté à l'AFP que des colonnes de fumée s'élevaient du nord-est de Damas.La télévision d'Etat syrienne a dénoncé une "agression américaine" en Syrie "en coopération avec la France et la Grande-Bretagne".M. Trump vient d'annoncer une opération militaire en cours en Syrie, avec la France et le Royaume Uni, pour punir le régime de Bachar al-Assad qu'il accuse d'une attaque à l'arme chimique contre des civils dans la ville de Douma le 7 avril.Il a promis que l'opération durerait "aussi longtemps qu'il le faudra". De Londres, la première ministre britannique Theresa May a affirmé qu'il n'y avait "pas d'alternative à l'usage de la force".Le drame de Douma, qui était le dernier bastion rebelle dans la Ghouta orientale, a fait des dizaines de morts selon des secouristes, mais le régime de Bachar al-Assad et son allié russe avaient dénoncé des "fabrications" des rebelles, niant toute responsabilité.Depuis plusieurs jours, les puissances occidentales, Etats-Unis et France en tête, faisaient planer la menace de frappes de représailles.(©AFP / 14 avril 2018 01h39)