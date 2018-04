Fortum: rentabilité en hausse au T1, une demande et des prix plus élevés

Helsinki - Le producteur finlandais d'énergie Fortum a annoncé jeudi que sa rentabilité avait bondi, grâce à une hausse des prix de l'électricité et une demande plus élevée."Grâce à son évolution continue, Fortum est aujourd'hui bien positionnée dans le secteur de l'énergie", s'est félicité le PDG de Fortum Pekka Lundmark, cité dans le rapport annuel.Le bénéfice net a progressé de 14,6% à 384 millions d'euros, et le chiffre d'affaires de 28,6% à 1,6 milliard d'euros.Le résultat brut d'exploitation Ebitda, indicateur de rentabilité privilégié, a bondi lui de 27% à 538 millions d'euros.À 10H30 GMT, l'action prenait 2,8% à la Bourse d'Helsinki, dans un marché en légère baisse (-0,25%).En novembre, Fortum a révélé avoir lancé son offre de rachat de 46,65% d'actions détenues par Eon dans Uniper, filiale regroupant les centrales à charbon et à gaz de l'allemand.L'accord signé fin septembre par Fortum et Eon stipule que le premier rachètera les parts du second à raison de 22 euros par titre.Il est prévu qu'Eon se réserve le droit de céder ses parts selon les mêmes conditions que le reste des actionnaires d'Uniper, ce qui valorisera le produit de cession à 3,76 milliards d'euros.L'approbation de la transaction doit encore être approuvée par la Russie et l'Union Européenne d'ici le mi-mai."La transaction serait conclue peu de temps après", assure Fortum, qui deviendra alors le principal actionnaire d'Eon.(©AFP / 26 avril 2018 11h48)