Fortum: rentabilité en hausse en 2017, portée par les prix de l'électricité

Helsinki - Le producteur finlandais d'énergie Fortum a annoncé vendredi que sa rentabilité avait presque doublé en 2017, grâce à une hausse des prix de l'électricité.Le bénéfice opérationnel s'est affiché à 1,15 milliard d'euros en 2017, contre 633 millions l'année précédente.Le bénéfice net à lui aussi presque doublé, à 866 millions, soit une hausse de 75 % par rapport à 2016. Le chiffre d'affaires a augmenté de 24,4%, à 4,52 milliards.À 13h35 GMT, l'action prenait 1,90% à la Bourse d'Helsinki, dans un marché en légère baisse (-0,47%).Pour 2018, Fortum table sur une croissance annuelle moyenne de 0,5% pour la demande d'électricité dans les pays nordiques.La direction a proposé le même dividende que l'année précédente, de 1,10 euro.En novembre, Fortum a révélé avoir lancé son offre de rachat de 46,65% d'actions détenues par Eon dans Uniper, filiale regroupant les centrales à charbon et à gaz de l'allemand.L'accord signé fin septembre par Fortum et Eon stipule que le premier rachètera les parts du second à raison de 22 euros par titre.Il est prévu qu'Eon se réserve le droit de céder ses parts selon les mêmes conditions que le reste des actionnaires d'Uniper, ce qui valorisera le produit de cession à 3,76 milliards d'euros.Jusqu'ici, Uniper s'est déclaré défavorable aux offres de Fortum, pour l'heure présent dans les pays baltes et nordiques de même que la Russie, la Pologne et l'Inde, craignant une destruction de l'entreprise et des suppressions d'emplois."Nous croyons résolument que notre investissement est conforme aux intérêts de toutes les parties", a déclaré le PDG de Fortum Pekka Lundmark, cité dans le rapport annuel.L'offre publique court jusqu'au 7 février 2018.(©AFP / 02 février 2018 13h57)