Foxconn compte lever 3,6 mds EUR jeudi à Shanghai

Shanghai - Le géant taïwanais de l'électronique Foxconn introduira sa filiale chinoise en Bourse jeudi à Shanghai, comptant lever à cette occasion au moins 3,6 milliards d'euros, soit la plus grosse opération de ce type en Chine depuis trois ans.Foxconn, sous-traitant de grandes multinationales et connu pour assembler les téléphones de l'américain Apple, a précisé mardi à l'opérateur boursier shanghaïen qu'il comptait offrir un dixième du capital de sa filiale Foxconn Industrial Internet au prix de 13,77 yuans par action.Les près de 2 milliards de titres ainsi émis doivent rapporter 27,1 milliards de yuans, soit 3,6 milliards d'euros.Il s'agit de la plus grosse introduction en Bourse en Chine depuis le krach boursier de l'été 2015.L'opération, qui valorise Foxconn à hauteur de 36 milliards d'euros, vise à financer notamment l'essor en Chine de technologies 5G --objet d'une vive bataille entre Washington et Pékin.L'essor des technologies 5G en Chine est largement encouragé par le gouvernement via de généreux appuis étatiques... au grand dam de Washington, qui soupçonne Pékin de vouloir dominer le marché de la 5G à des fins d'espionnage, avec des entreprises telles que ZTE ou Huawei comme bras armés.Les Etats-Unis dénoncent les subventions aux secteurs stratégiques et les transferts de propriété intellectuelle imposés aux sociétés étrangères. L'administration Trump a bloqué en mars le rachat du fabricant américain de micro-processeurs Qualcomm par un rival basé à Singapour au motif que cela aurait pu aider Huawei à prendre la tête de la course à la 5G.Foxconn est cependant également présent aux Etats-Unis: le président Donald Trump a ainsi annoncé l'été dernier un investissement de 10 milliards de dollars dans le pays par le géant taïwanais.Comptant parmi ses clients les américains Amazon, Apple et Dell, mais également les géants chinois de l'électronique et des télécoms Huawei et Lenovo, Foxconn Industrial Internet revendique pour 2017 un chiffre d'affaires de 354 milliards de yuans (47 milliards d'euros).Foxconn est l'un des plus gros employeurs chinois avec environ un million d'employés. Il possède des sites de production dans plus d'une dizaine de pays, dont le Vietnam, le Brésil et le Mexique.azk/dma/bar/esp(©AFP / 23 mai 2018 06h46)