Framatome (ex-Areva NP) renouvelle un contrat en Chine

AREVA

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Paris - Framatome a renouvelé un contrat avec une filiale du géant chinois CNNC afin de lui fournir des composants pour la fabrication de combustible, a annoncé mercredi l'ancienne branche réacteur d'Areva (Areva NP) passée sous le contrôle d'EDF.La société fournira "des composants pour les assemblages de combustible" à CNNC pour une période de dix ans, a détaillé le groupe dans un communiqué, sans préciser le montant de ce contrat.Par ailleurs, à l'occasion de la visite d'Etat d'Emmanuel Macron en Chine, Framatome et CNNC ont signé un "protocole" visant à développer "une coopération stratégique globale à long terme".Cette coopération portera sur les domaines de la conception, de l'ingénierie et des services relatifs au combustible nucléaire, les systèmes de contrôle-commande et la maintenance des centrales.Un "groupe de travail commun" sera chargé de concrétiser ce protocole, précise Framatome.Ce protocole et ce contrat "confirment l'ambition de développement international de Framatome en Chine, où 37 centrales nucléaires sont actuellement en exploitation et 20 autres sont en cours de construction", a commenté Bernard Fontana, président du directoire de Framatome, cité dans le communiqué.mhc/tq/nas(©AFP / 10 janvier 2018 17h27)