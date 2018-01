Framatome rachète une activité nucléaire de Schneider Electric

SCHNEIDER ELECTRIC

Paris - Framatome, l'ex-branche réacteurs d'Areva passée dans le giron d'EDF, a conclu un accord avec Schneider Electric pour acquérir ses activités dans le contrôle-commande des réacteurs nucléaires, a annoncé jeudi Framatome dans un communiqué."Cette acquisition élargit les offres de systèmes de contrôle-commande" de réacteurs de Framatome, a indiqué l'entreprise, qui n'a pas indiqué le montant de la transaction."La modernisation" de ces systèmes, "les mises à niveau et un soutien permanent sont essentiels pour gérer l'exploitation économique à long terme de l'énergie nucléaire", a-t-elle ajouté.La filiale américaine Framatome Inc. porte l'opération, mais celle-ci vaut pour toute l'activité des deux entreprises dans le monde entier, a précisé un porte-parole à l'AFP."Les détails seront communiqués plus tard", a-t-il ajouté.Avec 14.000 salariés dans le monde, Framatome regroupe des activités de conception de centrales nucléaires, de fourniture des équipements de la chaudière nucléaire ou encore de maintenance des réacteurs.L'ex-branche réacteurs d'Areva est désormais détenue par détenue par EDF (75,5%), le groupe japonais Mitsubishi Heavy Industries (19,5%) et le groupe français d'ingénierie Assystem (5%).Avec l'acquisition des activités de Schneider Electric, "nous pourrons fournir un soutien à long terme aux systèmes de nos clients et intervenir comme fabricant d'équipements d'origine dans le cadre de leurs campagnes de modernisations de contrôle-commande", a précisé dans le communiqué Gary Mignogna, le PDG de Framatome Inc.lby/tq/nas(©AFP / 18 janvier 2018 19h58)