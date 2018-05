France: 57.900 créations nettes d'emplois dans le privé au 1er trimestre

Le secteur privé a enregistré une hausse de 0,3% des créations nettes d'emplois à 57.900 au premier trimestre 2018, soit un léger ralentissement par rapport à la fin de l'année 2017, selon une estimation provisoire de l'Insee publiée mardi.Sur un an, l'emploi salarié privé a augmenté de 270.200, soit une hausse de 1,4% pour atteindre 19,34 millions de postes.Au dernier trimestre de l'année 2017 -- année qui avait enregistré un record de création de postes (234.500) -- la hausse était de 0,4%.L'emploi salarié ralentit dans la construction et l'intérim, relève l'Insee.Dans la construction, qui était repassée dans le vert en 2017 pour la première fois depuis 2008, l'emploi enregistre un repli: hausse de 0,6% contre une progression de 1% le trimestre précédent. Sur un an, la construction s'inscrit en hausse de 2,2%.De même dans l'intérim, qui ne cesse d'augmenter depuis des mois, la hausse est plus modérée ce trimestre avec +0,3% contre 2% au trimestre précédent. Néanmoins sur un an, l'emploi dans ce secteur reste très dynamique (+8,2%).L'industrie enregistre elle aussi un léger repli, avec une légère baisse de 0,1% contre une hausse de 0,2% au trimestre précédent.Les services continuent de tirer les créations d'emplois avec une hausse de 0,5% sur le trimestre, progression identique à celle du trimestre précédent.(©AFP / 15 mai 2018 09h09)