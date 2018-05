France: 57.900 créations nettes d'emplois dans le privé au 1er trimestre

Le secteur privé a enregistré une hausse de 0,3% des créations nettes d'emplois à 57.900 au premier trimestre 2018, soit un léger ralentissement par rapport à la fin de l'année 2017, selon une estimation provisoire de l'Insee publiée mardi.Sur un an, l'emploi salarié privé a augmenté de 270.200, soit une hausse de 1,4% pour atteindre 19,34 millions de postes.Au dernier trimestre de l'année 2017 -- année qui avait enregistré un record de création de postes (234.500) -- la hausse était de 0,4%.L'emploi salarié ralentit dans la construction et l'intérim, relève l'Insee.Dans la construction, qui était repassée dans le vert en 2017 pour la première fois depuis 2008, l'emploi n'augmente que de 0,6% contre une progression de 1% le trimestre précédent. Sur un an, la construction s'inscrit en hausse de 2,2%.De même dans l'intérim, qui ne cesse d'augmenter depuis des mois, la hausse est plus modérée ce trimestre avec +0,3% contre 2% au trimestre précédent. Néanmoins sur un an, l'emploi dans ce secteur reste très dynamique (+8,2%).L'industrie enregistre elle aussi un léger repli, avec une légère baisse de 0,1% contre une hausse de 0,2% au trimestre précédent.Les services continuent de tirer les créations d'emplois avec une hausse de 0,5% sur le trimestre, progression identique à celle du trimestre précédent.(©AFP / 15 mai 2018 09h45)