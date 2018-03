France: Cinq interpellations dans une opération antiterroriste

Paris - Quatre hommes et une femme ont été interpellés mardi à Grenoble, dans les Alpes françaises, lors d'un coup de filet visant un réseau de soutien financier à une filière jihadiste irako-syrienne, a-t-on appris de sources proche du dossier et judiciaire.Les cinq suspects ont été placés en garde à vue par des policiers de la sous-direction antiterroriste, a indiqué la source proche du dossier, confirmant une information du quotidien français Le Parisien.L'opération, menée sur commission rogatoire d'un juge d'instruction parisien, vise à préciser leurs liens, notamment financiers, avec "deux hommes partis en zone irako-syrienne", a précisé la source judiciaire.Les quatre suspects sont âgés de 18 à 30 ans, la femme de 53 ans. Tous les cinq sont originaires de la région grenobloise, selon la source judiciaire.Les deux hommes avec lesquels ils sont soupçonnés d'être en relation sont toujours en zone irako-syrienne, a précisé cette même source.Selon le gouvernement français, environ 1.700 Français sont partis rejoindre les zones jihadistes irako-syriennes depuis 2014. Selon les déclarations du procureur de Paris François Molins le 22 janvier, "676 Français dont 295 femmes se trouveraient sur zone" en Irak et Syrie.(©AFP / 13 mars 2018 16h35)