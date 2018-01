France/La tempête Eleanor poursuit sa route vers le Sud-Est: 1 mort et 4 blessés graves

Lyon - Un mort, quinze blessés dont quatre graves, 110.000 foyers toujours privés de courant et des domaines skiables fermés: la tempête Eleanor, après avoir balayé mercredi la moitié nord de la France, se dirigeait vers le sud du pays.En Haute-Savoie, un skieur de 21 ans a été tué par la chute d'un sapin sur une piste de la station de Morillon. Selon un bilan provisoire de la Sécurité civile à 16H00, quinze personnes ont également été blessées, dont quatre grièvement, lors du passage de la tempête, la quatrième de la saison, qui a entraîné plus de 4.300 interventions des pompiers.Les quatre blessés graves sont un homme ayant chuté de son toit en Seine-et-Marne, une femme frappée par un bloc de ciment dans le Haut-Rhin, un motard qui a heurté un arbre en Eure-et-Loir et un automobiliste blessé par la chute d'un arbre dans l'Essonne.Face à cette tempête venue d'Irlande, une vingtaine de départements restaient en vigilance orange en fin de journée: les côtes de la Manche et le littoral Atlantique (à l'exception de la Loire-Atlantique, du Calvados et du Morbihan) pour un risque de vagues-submersion, ainsi que la Gironde, l'Eure et la Seine-Maritime pour un risque d'inondation.A l'Est, ce même risque persistait en Franche-Comté, tandis que l'alerte était maintenue par Météo-France dans les Alpes du Nord en raison d'un vent très fort et de pluies abondantes, avec un risque important d'inondations et d'avalanches, présent aussi dans les Hautes-Alpes. Plus au Sud, c'est le vent qui menaçait toujours les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse, avec des rafales attendues jusqu'à 200 km/h en soirée sur l'Ile de Beauté.Le prochain bulletin de Météo-France est prévu vers 22H00, la fin de l'épisode n'étant pas attendue avant vendredi matin.- Des rafales de 250km/h -Chamonix, Avoriaz ou encore Val d'Isère: de même qu'en Suisse, la plupart des domaines skiables des Alpes du Nord sont restés fermés mercredi. "L'objectif est de mettre tout le monde en sécurité, les clients comme les personnels et de préserver le matériel", a expliqué à l'AFP le président de la section Savoie de Domaines Skiables de France, David Ponson.Des rafales ont atteint 250 km/h aux Arcs 2000 et "couplées à la pluie, cela fait pas mal de dégâts", a-t-il souligné.Dans les Alpes, le risque d'avalanches est attendu au plus fort dans la nuit de mercredi à jeudi. "On a tout le cocktail pour avoir des avalanches, des glissements de terrains et des crues", estimait un pompier de Haute-Savoie. Une coulée sur une route a déjà isolé le village de La Grave dans les Hautes-Alpes.Des chutes de câbles électriques, d'objets et d'arbres sur les chaussées ont par ailleurs perturbé le trafic routier et ferroviaire dans plusieurs régions, la météo provoquant aussi de nombreux retards dans les airs.Le trafic a ainsi été brièvement suspendu sur les aéroports de Strasbourg et Bâle-Mulhouse. Des difficultés pourraient perdurer tardivement à Nice et en Corse où tous les vols au départ et à destination de Bastia, Calvi et Figari ont été annulés. De même que les traversées maritimes entre Marseille et l'Ile-Rousse.Le trafic des TER a repris en Alsace, en Lorraine et en Normandie, mais pas encore en Savoie. A Paris, la Tour Eiffel, fermée en raison du vent violent, a rouvert peu avant 17H00.- A Paris, du jamais-vu depuis Xynthia -En milieu d'après-midi, quelque 110.000 foyers restaient privés de courant, principalement dans l'Est, en Lorraine (17.000), en Alsace (30.000) et en Bourgogne (10.000), selon Enedis.Météo-France a relevé des rafales à 134 km/h à Roissy et 110 km/h à Paris, mais aussi 147 km/h à Cambrai (Nord), ainsi que 137 km/h à Dieppe, 134 km/h à Metz, 102 km/h à Lille, 107 km/h à Reims ou 103 km/h à Clermont-Ferrand."Pour Paris et Roissy, il faut remonter à 2010, à la fameuse tempête Xynthia, pour avoir des valeurs aussi fortes", a souligné Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo-France.Les bourrasques de vent et de pluie ont également balayé l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et les côtes espagnoles.(©AFP / 03 janvier 2018 18h38)