Lille - Marine Le Pen a proposé dimanche de rebaptiser "Rassemblement national" le parti d'extrême droite français Front national, dans l'objectif de parachever sa "rénovation, condition de (son) succès"."La rénovation pour laquelle vous m'avez élue, je vous demande maintenant de la conduire à son terme, c'est la condition de notre succès", a déclaré la présidente du FN dans son discours de clôture du 16e congrès de sa formation à Lille (nord).Ce nouveau nom sera soumis à un vote par courrier des militants, dont le résultat ne sera pas connu avant au moins six semaines.L'actuelle dénomination du parti, "Front national", "est pour beaucoup de Français, même de toute bonne foi, un frein psychologique", a ajouté la fille du fondateur du FN Jean-Marie Le Pen, expliquant que le nouveau nom proposé devait "exprimer une volonté de rassemblement".L'objectif est de "dédiaboliser" le mouvement en vue de le rendre plus apte à des alliances avec la droite dite classique et d'ainsi le conduire au pouvoir.Le principe d'un changement de nom a déjà été validé par une "courte majorité" de militants (52%) invités à se prononcer dans un questionnaire. Mais cette consultation est sujette à caution car elle n'a pas été supervisée par un huissier.Mme Le Pen a cependant précisé que son parti, même avec un nouveau nom, garderait son emblème historique, la flamme, calque du logo du parti néofasciste italien Mouvement Social Italien (MSI), aujourd'hui disparu.Seule candidate, Marine Le Pen a été réélue dimanche matin avec 100% des suffrages exprimés pour un troisième mandat à la présidence du mouvement qu'elle dirige depuis 2011.(©AFP / 11 mars 2018 15h40)