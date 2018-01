France/Prisons: deux syndicats rejettent un projet d'accord, un autre hausse le ton

Paris - Après une semaine de tensions dans les prisons françaises, le mouvement de blocage des établissements par les surveillants s'est ralenti samedi mais risque de reprendre de plus belle alors que se profile le rejet d'un accord proposé par le gouvernement.Dans la soirée, le syndicat majoritaire chez les gardiens de prison, l'Ufap-Unsa Justice, a annoncé qu'il rejetait le projet d'accord et appelé au "blocage total" des établissements dès lundi à 05H00 GMT.Auparavant, le syndicat CGT-Pénitentiaire (minoritaire) avait fait une annonce similaire.Le projet d'accord, négocié entre le gouvernement et une plateforme syndicale regroupant l'Ufap-Unsa Justice (majoritaire avec plus de 40%) et la CGT (environ 15%), prévoit notamment la création de 1.100 emplois de surveillants sur quatre ans, "dont une première tranche de 100 emplois dès 2018".Le texte prévoit aussi des mesures pour améliorer la sécurité des gardiens et un régime de détention défini pour les "détenus terroristes et radicalisés", permettant une "étanchéité totale de la gestion des détenus les plus dangereux".A l'heure actuelle, on compte 28.000 surveillants pour près de 70.000 détenus dans 188 établissements en France. La chancellerie estime à environ 500 les détenus incarcérés pour des faits de terrorisme et à 1.500 les détenus considérés comme potentiellement radicalisés.De son côté, un autre syndicat FO-Pénitentiaire (environ 30%) -- qui fait cavalier seul depuis le début des actions lancées après l'agression de surveillants par un détenu jihadiste à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) le 11 janvier --, a appelé à durcir le ton.Le syndicat appelle non seulement à des débrayages mais aussi à des "dépôts de clés", geste qui consiste pour les surveillants à ne pas prendre leur travail et à laisser, le cas échéant, les forces de l'ordre prendre le relais.Le mouvement, renforcé ces derniers jours par une série d'agressions violentes de surveillants, avait marqué le pas samedi, notamment pour laisser place à la consultation. Une vingtaine d'établissements ont été touchés "à des degrés divers", par le mouvement, consistant pour la moitié d'entre eux en des retards de prise de service, selon la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP).En fin de journée, deux prisons restaient totalement bloquées, celle de Gradignan à Bordeaux et de Borgo en Corse. Dans ce dernier établissement, où deux gardiens ont été blessés à l'arme blanche, les séances de parloir n'ont pas pu se tenir, a-t-on précisé à la DAP.C'est dans ce climat pesant, qu'à la prison de Maubeuge (Nord) un "mouvement d'excitation" a gagné samedi une vingtaine de détenus, selon Alain Jégo, directeur interrégional des services pénitentiaires, entraînant l'intervention d'équipes régionales de sécurité. "Le problème est réglé", a-t-il ajouté, refusant de parler de "mutinerie".burs-gde-rfo-sb/blb/cn/lpt(©AFP / 20 janvier 2018 22h26)