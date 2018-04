France: Sibyle Veil nommée présidente de Radio France

Paris (France) - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel français a annoncé jeudi qu'il nommait Sibyle Veil, actuellement directrice déléguée en charge des opérations et des finances du groupe audiovisuel, à la présidence de Radio France pour un mandat de cinq ans.C'est la première femme présidente de Radio France depuis Michèle Cotta en 1981. Elle prendra ses fonctions à partir du 16 avril.Agée de 40 ans, elle a été choisie parmi six candidats pour succéder à Mathieu Gallet, dont le mandat avait été révoqué en janvier, suite à sa condamnation pour avoir favorisé deux sociétés de conseil lorsqu'il présidait l'Institut national de l'audiovisuel (Ina) entre 2010 et 2014.Sibyle Veil est issue de la même promotion à l'Ecole nationale de l'administration (ENA) que le président Emmanuel Macron, la fameuse promotion Senghor (2002-2004) dont de nombreux membres sont aujourd'hui aux manettes de l'Etat.Mère de trois enfants, elle faisait figure de favorite pour prendra les rênes de Radio France, en pleine réforme de l'audiovisuel public.Ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, elle bénéficiait du soutien des cadres de Radio France, notamment celui du directeur des antennes Laurent Guimier.Comme les autres candidats, elle avait insisté sur la priorité à donner au numérique, le respect de la diversité et les collaborations renforcées avec les autres médias publics, des synergies voulues par l'Etat dans le cadre de sa grande réforme de l'audiovisuel public, qui devrait être prête pour fin 2018.Diplômée de Sciences Po, titulaire d'un DEA de politique européenne, Sibyle Veil a commencé sa carrière comme auditrice au Conseil d'Etat avant de rejoindre l'Élysée en 2007, sous Nicolas Sarkozy, comme conseillère technique chargée notamment du travail, du logement et des relations sociales puis de la santé à partir de 2010.Elle quitte la sphère politique en 2010 pour la direction du pilotage de la transformation à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).A Radio France, Mathieu Gallet a fait appel à elle en juin 2015, en tant que directrice déléguée, en charge des opérations et des finances.Soutenue en interne par la plupart des cadres, elle est vue comme la candidate de la continuité après Mathieu Gallet, dont le bilan est positif, notamment côté audiences.(©AFP / 12 avril 2018 17h34)