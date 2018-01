France: appel à un "blocage total" des prisons après une agression par un jihadiste

Paris - Deux syndicats de gardiens de prison ont appelé à un "blocage total" des prisons françaises lundi après une première journée de débrayage vendredi suite à l'agression de trois surveillants par un détenu jihadiste.Dénonçant le "laxisme" des gouvernements successifs face au traitement des détenus radicalisés les plus violents, l'Ufap-Unsa Justice, syndicat majoritaire, et la CGT Pénitentiaire ont appelé dans un tract "l'ensemble des personnels pénitentiaires (...) à participer aux actions de blocage total des structures".Ce mouvement de grogne intervient après l'agression jeudi de trois surveillants du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (nord), blessés à l'arme blanche par l'islamiste allemand Christian Ganczarski.Cet ancien cadre d'Al-Qaïda est considéré comme l'un des instigateurs de l'attentat d'avril 2002 à Djerba (Tunisie) qui avait fait 21 morts et pour lequel il a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle.Vendredi, la mobilisation était "importante" au sein des 188 établissements pénitentiaires français avec des débrayages de 15 à 20 minutes en général, selon la Direction de l'administration pénitentiaire.L'Ufap-Unsa réclame depuis des mois la mise à l'isolement complet des détenus radicalisés les plus dangereux et la construction de "petits établissements ultra-sécurisés".Ils critiquent en particulier le récent allègement des conditions de détention de Christian Ganczarski alors qu'il avait été placé à l'isolement avec des mesures renforcées après des écoutes qui laissaient penser à un passage à l'acte imminent."Les surveillants, qui connaissent le mieux les détenus, qui les voient toute la journée, ne servent qu'à ouvrir et fermer les portes: on ne les écoute pas. Les conditions de travail sont inadmissibles", a dénoncé auprès de l'AFP Christopher Dorangeville, le secrétaire général de la CGT Pénitentiaire.Les syndicats demandent également à être reçus "sans délai" par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Celle-ci a dit se rendra sur place mardi.La prison de Vendin-le-Vieil, théâtre de l'agression de jeudi, doit accueillir Salah Abdeslam, seul survivant des commandos jihadistes qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015, pendant son procès en Belgique en février pour une fusillade à Bruxelles pendant sa cavale.burs-jk/mw/pg(©AFP / 12 janvier 2018 17h15)