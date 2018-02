France: cinq morts dans la collision de deux hélicoptères de l'armée

Marseille - Deux hélicoptères de l'armée française se sont écrasés vendredi matin après s'être percutés près du lac de Carcès, dans le sud-est de la France, faisant au moins cinq morts, a-t-on appris vendredi matin de source proche de l'enquête."Les hélicoptères se sont percutés, il y avait trois personnels dans l'un et deux dans l'autre, tous sont morts", a-t-on déclaré à la compagnie de gendarmerie de Brignoles. Vers 09H00 GMT, tous les corps n'avaient pas été retrouvés, l'un d'entre eux étant encore coincé sous la carlingue d'un appareil.Les hélicoptères militaires impliqués dans l'accident sont deux appareils de l'École de l'aviation légère de l'Armée de terre (EALAT) du Cannet-des-Maures, à 40 km de Saint-Tropez, a précisé la préfecture du département du Var dans un communiqué.Vendredi matin, une vingtaine de militaires étaient sur place, ainsi que le commandant de groupement de gendarmerie et le sous-préfet du Var. Deux hélicoptères de secours Dragons et un hélicoptère de gendarmerie ont été déployés sur place.(©AFP / 02 février 2018 09h18)