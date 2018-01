France: des dizaines de prisons bloquées, poursuite des négociations mardi

Paris - Des dizaines de prisons partout en France ont à nouveau été bloquées lundi à l'appel des syndicats qui réclament de meilleures conditions salariales et sécuritaires, et les négociations entre le ministère de la Justice et ces syndicats se poursuivront mardi.Ce mouvement de protestation est entré lundi dans sa deuxième semaine.Les syndicats de surveillants de prison, Ufap-Unsa Justice (majoritaire), CGT-Pénitentiaire et FO-Pénitentiaire, ont appelé à poursuivre mardi les blocages des établissements pénitentiaires partout en France."Il est hors de question pour nous de suspendre le mouvement", a déclaré à la presse le secrétaire général de l'Ufap-Unsa Justice (majoritaire), Jean-François Forget.Les discussions porteront mardi sur les "créations d'emplois", "la sécurité des personnels" mais aussi "la question indemnitaire".Outre les deux premiers points abordés la semaine dernière, les syndicats "ont également souhaité, et je leur ai fait part de mon accord de ce point de vue-là, que la question indemnitaire soit abordée", a déclaré la ministre française de la Justice, Nicole Belloubet."C'est la raison pour laquelle nous nous retrouverons demain (mardi) pour avancer sur ces trois points", a-t-elle ajouté.Samedi, les syndicats avaient unanimement rejeté un projet d'accord soumis par le gouvernement, jugeant notamment insuffisante la proposition de 1.100 créations de postes sur quatre ans.De telles créations de postes, "c'est déjà un effort conséquent", a estimé Nicole Belloubet lundi, se disant "pas certaine de pouvoir faire un effort plus considérable".Les syndicats ont lancé leur mouvement le 11 janvier après l'agression de trois surveillants par un détenu jihadiste à la prison de Vendin-le-Vieil (nord).Lundi, entre 120 et 130 prisons, sur les 188 du pays où travaillent 28.000 surveillants, se sont mobilisées même si une minorité d'entre elles ont été totalement bloquées, selon l'Ufap-Unsa.Dimanche soir, un détenu s'en est une nouvelle fois pris à des gardiens, à Longuenesse (nord). Il les a agressés avec un pied de table en fer et les a blessés aux bras, ont indiqué l'administration pénitentiaire et le syndicat majoritaire Ufap-Unsa.Ces agressions à répétition alimentent la colère des gardiens de prison qui jugent leur profession dangereuse, mal payée et mal considérée.burs-lp/lpt(©AFP / 22 janvier 2018 18h04)