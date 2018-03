France: des milliers de retraités manifestent contre la baisse de leurs revenus

Paris - "Racket sur nos retraites": des dizaines de milliers de seniors, écoeurés de passer "pour des nantis", ont défilé jeudi en France pour dénoncer la baisse de leurs revenus suite à une réforme voulue par le président Emmanuel Macron."C'est très vilain M. Macron de faire les poches des vieux", pouvait-on lire sur une banderole dans le cortège à Paris qui a réuni 7.200 personnes selon la police et 30.000 selon les syndicats.Au total, entre 39.000 et 68.000 retraités, selon un décompte de l'AFP, ont manifesté dans une trentaine de villes, accompagnés dans de nombreux cas des personnels des maisons de retraite en grève."J'en ai marre, je ne suis pas habituée à défiler, mais là c'est trop", a protesté Michèle Aznar, 68 ans, à Marseille (sud-est).Les manifestants ont défilé contre la hausse pour 60% de retraités de 1,7 point de Contribution sociale généralisée (CSG), un impôt destiné à participer au financement de la protection sociale en France.Emmanuel Macron, qui a engagé un ambitieux programme de réformes pour "transformer" la France, a demandé cet "effort" aux plus âgés pour l'"aider à relancer l'économie et les actifs".Cette mesure est entrée en vigueur après plusieurs années de réformes douloureuses pour le pouvoir d'achat des retraités."Les efforts, on les a déjà faits et on les demande toujours aux petits", s'est indigné Mohamed Jaafari, 73 ans, lors du rassemblement à Reims (centre)."J'ai cotisé 40 ans et on vient me ponctionner", s'est indignée à Paris Maryse, ex-enseignante de 66 ans, qui perd environ 62 euros sur 2.500 euros mensuels. "Les retraités sont des électeurs, s'il (Macron) ne fait rien pour augmenter nos pensions il verra bien la prochaine fois", a-t-elle prévenu.Interrogé sur le mouvement à l'occasion d'un déplacement dans le centre du pays, le président a répondu qu'il fallait "expliquer calmement, avec beaucoup de méthode" cette réforme qu'il "assume".M. Macron avait déjà été interpellé la veille par des retraités à Tours. "Je ne peux pas plaire à tout le monde. On est obligé de faire bouger les choses. Ça râle, je sais, mais on est dans un drôle de pays: quand on fait un geste, on empoche les choses et on oublie, sinon ça crie", avait-il dit.(©AFP / 15 mars 2018 17h13)