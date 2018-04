France: l'opposition à la grève du rail progresse

Paris - De plus en plus de Français sont opposés à la grève à la SNCF, opérateur du rail, révèle dimanche un sondage, tandis qu'une cinquième séquence d'arrêt de travail débute pour deux nouvelles journées.Ils ne sont dorénavant plus que 43% des Français à estimer la grève "justifiée", soit trois points de moins en une semaine, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche (JDD). Depuis la mi-mars, le soutien à la grève a oscillé entre 42% et 47% dans les enquêtes de l'Ifop.A l'inverse, 57% (+3 points) des personnes interrogées considèrent que le mouvement des cheminots n'est "pas justifié".Une majorité de Français (61%, inchangé par rapport au précédent sondage) souhaitent que le gouvernement aille "au bout de la réforme de la SNCF telle qu'elle a été annoncée, sans céder aux mobilisations et aux grèves". Ils n'étaient que 51% fin mars. Et ils sont 78% à penser que le gouvernement mènera sa réforme jusqu'au bout.Une manifestation nationale contre les réformes du président Emmanuel Macron a réuni jeudi 119.500 personnes dans toute la France, selon les autorités, soit moins de la moitié que la dernière grande mobilisation, le 22 mars (323.000 personnes selon les autorités).Une cinquième séquence de grève, qui a lieu deux jours sur cinq depuis début avril et jusqu'à fin juin au moins, débute ce dimanche soir pour s'achever mercredi matin.35% des TGV circuleront et 40% des trains régionaux, a indiqué dimanche le patron de la SNCF, Guillaume Pepy, qui a assuré qu'"il n'y aura pas de grève cet été parce que les cheminots sont des gens responsables".La réforme de la SNCF, une des nombreuses lancées par M. Macron depuis son élection l'an dernier, vise notamment à mettre fin au statut des cheminots à l'embauche, qui offre en particulier une retraite précoce.Selon le gouvernement, il s'agit d'améliorer la rentabilité de l'opérateur dans la perspective de l'ouverture à la concurrence voulue par l'Union européenne.Les cotes de popularité d'Emmanuel Macron et du Premier ministre Édouard Philippe ne semblent pas avoir pâti du mouvement, malgré la colère grandissante des millions d'usagers: le nombre de Français "satisfaits" de leur action a progressé de 2 points en avril à respectivement 44% et 45%, selon un autre sondage Ifop publié dans le JDD.Par ailleurs, une autre grève longue se poursuit, à Air France et pour des revendications salariales cette fois. Une dixième journée de grève en deux mois doit démarrer lundi, la compagnie prévoyant d'assurer 75% de ses vols.Face au blocage, la compagnie a annoncé le lancement d'un référendum des personnels sur sa dernière proposition, pourtant déjà rejetée par les syndicats: 2% d'augmentation immédiate des salaires et 5% supplémentaires étalés sur trois ans. Les syndicats réclament, eux, 5,1% dès cette année.Le patron d'Air France, Jean-Marc Janaillac, a menacé de démissionner si le résultat de la consultation était négatif.(©AFP / 22 avril 2018 13h11)