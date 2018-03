France: la croissance a bien atteint 2% en 2017, confirme l'Insee

La hausse du produit intérieur brut (PIB) en France a bien atteint 2% en 2017, même si la croissance du quatrième trimestre a été légèrement revue à la hausse, a confirmé lundi l'Insee.Sur les trois derniers mois de 2017, le PIB a finalement progressé de 0,7%, a indiqué l'institut statistique dans un communiqué. Lors de sa précédente estimation fin février, il avait estimé la croissance du quatrième trimestre à +0,6%.Mais cette révision ne change pas l'estimation pour l'ensemble de l'année, de 2%. Cette croissance annuelle est de loin supérieure à celle de 2016, où la hausse du PIB avait plafonné à 1,1%.Selon l'Insee, ce chiffre de 2% a été atteint à la faveur notamment d'une accélération de l'investissement, tant du côté des entreprises (+4,4% après +3,4% en 2016) que des ménages (+5,3% après +2,4%).La production a aussi accéléré (+2,4% après +0,9%), notamment dans l'industrie manufacturière (+2% après +0,8%).Le commerce extérieur a pesé nettement moins sur la croissance en 2017 que l'année précédente, à hauteur de 0,3 point contre 0,8 point en 2016.Le pouvoir d'achat des ménages a en revanche ralenti en 2017, ne progressant que de 1,5% contre 1,8% en 2016, en raison de "l'accélération des prix à la consommation". Leurs dépenses de consommation ont aussi décéléré, à +1,3% contre +2,1% un an auparavant. Le taux d'épargne a pour sa part un peu progressé, passant de 14% à 14,2%.Du côté des entreprises, leur taux de marge s'est très légèrement tassé, à 31,7% contre 31,8% en 2016. "Les salaires réels augmentent plus vite que la productivité", explique l'Insee, ajoutant par ailleurs que la hausse des prix de l'énergie avaient aussi pesé sur ce taux.Selon l'Insee, la croissance française devrait décélérer en début d'année, et atteindre 0,4% aussi bien au premier qu'au deuxième trimestre.L'organisme public ne publie pas pour l'heure de prévision pour l'ensemble de 2018, mais la Banque de France table, d'ores et déjà, sur une croissance de 1,9% cette année, tout comme le FMI. L'OCDE est en revanche plus optimiste, prévoyant une accélération de l'activité avec une hausse de 2,2% du PIB en 2018.(©AFP / 26 mars 2018 09h37)