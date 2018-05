France: la croissance du PIB en 2017 révisée à la hausse à 2,2%

Paris - Le produit intérieur brut (PIB) de la France a augmenté de 2,2% en 2017, selon les chiffres revus à hausse mardi de l'Insee, la plus forte hausse depuis 10 ans.L'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) estimait jusqu'ici la croissance à seulement 2%.Il faut revenir à 2007, soit avant la crise, pour retrouver une croissance supérieure, à 2,4%", rappelle Mathieu Plane, économiste à l'institut français OFCE. En 2011, le rebond d'après-crise avait atteint 2,1% et 2% en 2010.Cette nouvelle révision, qui "confirme l'intensité de la reprise sur 2017", résulte de "la dynamique de l'investissement des entreprises et des ménages", souligne aussi M. Plane.Cette nouvelle évaluation a pour corollaire une révision en légère baisse du ratio de dette publique (-0,2 point à 96,8%), souligne l'Insee dans sa "révision des comptes nationaux" sur 2015-2017. Le déficit public reste toutefois inchangé à 2,6% du PIB.Dans une première estimation publiée fin janvier, l'Insee avait estimé à 1,9% le rythme de croissance enregistré par la deuxième économie de la zone euro en 2017, avant de revoir ce chiffre à la hausse en février, à 2%.Pour 2017, le déficit public est confirmé à 2,6% du PIB.Le secteur privé a par ailleurs enregistré une nouvelle hausse de 0,3% des créations nettes d'emplois, selon l'Insee. Sur un an, l'emploi salarié privé a augmenté de 270.200, soit une hausse de 1,4% pour atteindre 19,34 millions de postes.Depuis ses dernières prévisions mi-avril, le gouvernement parie sur une croissance de 2% pour 2018. Un chiffre légèrement supérieur à celui de la Banque de France (1,9%) mais inférieur à ceux de l'OCDE (2,2%) et du FMI (2,1%).Mais la croissance économique a fortement ralenti au premier trimestre en France, retombant à 0,3% contre 0,7% au trimestre précédent, en raison notamment d'une consommation des ménages peu dynamique, selon une première estimation de l'Insee publiée fin avril.Pas de quoi s'inquiéter à ce stade, a assuré mardi un représentant de l'Elysée pour qui ce coup de mou "ressemble à un contrecoup d'une fin d'année particulièrement dynamique".Sur le front de l'emploi, après une année record en 2017, les créations d'emplois dans le secteur privé ont connu un léger ralentissement dans le sillage du tassement de la croissance au premier trimestre.(©AFP / 15 mai 2018 11h53)