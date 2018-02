France: la fille d'un convoyeur de fonds enlevée puis libérée après le versement d'une rançon en Suisse

Lyon - Une Française, fille d'un convoyeur de fonds, a été enlevée jeudi soir à Lyon (est) puis retrouvée saine et sauve non loin de là après le versement d'une grosse rançon en Suisse où son père travaille, a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier.Selon la radio française Europe 1 qui a révélé l'information, la somme versée aux malfaiteurs s'élève à plusieurs millions de francs suisses. Le convoyeur, domicilié à Annemasse, dans les Alpes françaises, est employé par une société suisse et la rançon a été versée dans le canton de Vaud, selon les mêmes sources.La jeune femme d'une vingtaine d'années a été retrouvée jeudi par les gendarmes vers 22H00 (21H00 GMT) au bord d'une route sur la commune de Tramoyes, à une vingtaine de km de Lyon.Elle avait été enlevée en fin de journée à son domicile à Lyon, où elle est étudiante, par deux hommes qui se sont fait passer pour des plombiers, selon une source proche de l'enquête, menée en France par la police judiciaire.Les malfaiteurs l'ont ensuite séquestrée dans un véhicule pendant qu'ils contactaient son père pour lui soutirer une rançon, ce qu'il a accepté, selon les premiers éléments. D'après Europe 1, le convoyeur se trouvait alors en tournée avec son fourgon plein d'argent, dont le contenu aurait été remis aux malfrats lors d'un rendez-vous fixé en Suisse.(©AFP / 09 février 2018 10h37)