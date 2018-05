France: la gare de Marseille évacuée, le trafic interrompu après l'interpellation d'un homme

Marseille - La gare Saint-Charles de Marseille (sud-est de la France) a été évacuée et le trafic ferroviaire interrompu pendant plusieurs heures samedi après l'interpellation d'un homme aux "agissements étranges", a indiqué la police.La gare a été fermée entre 12H15 et 16H00 locales (10H45 et 14H00 GMT) pour permettre à une équipe de déminage de procéder à des vérifications, a précisé à l'AFP un porte-parole de la police.Cette intervention fait suite à l'interpellation vers midi par la police d'un homme dont le comportement "étrange" avait été signalé par une voyageuse à des militaires en patrouille dans le cadre de l'opération de surveillance des lieux publics Sentinelle, mise en place après les attentats meurtriers de janvier 2015 en France.Placé en garde à vue, l'homme a refusé de décliner son identité, a indiqué une source proche de l'enquête. La police judiciaire a été saisie de l'enquête.Il n'a opposé "aucune résistance lors de son interpellation", a par ailleurs précisé une autre source policière."Une vingtaine de trains a été affectée par la fermeture de la gare, mais certains ont pu être détournés vers d'autres gares de la région", a précisé la direction de la communication de l'opérateur du rail français (SNCF), qui prévoit un retour du trafic à la normale en début de soirée.(©AFP / 19 mai 2018 15h34)