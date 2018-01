France: la mobilisation des gardiens de prison se poursuit sous tension

Fleury-Mérogis (France) - La mobilisation des surveillants de prison s'est poursuivie vendredi en France, marquée par une nouvelle agression sur deux gardiens par trois détenus, dont un suivi pour radicalisation islamiste, et des heurts entre gardiens et forces de l'ordre.Alors que selon les autorités pénitentiaires, 80 établissements sur 188 ont été bloqués vendredi, un projet d'accord issu de négociations, qui prévoit notamment la création de 1.100 emplois, a été soumis vendredi soir aux syndicats et à la ministre de la Justice Nicole Belloubet.Le document, publié sur le site du syndicat majoritaire, prévoit notamment la création de 1.100 emplois de surveillants sur quatre ans, "dont une première tranche de 100 emplois dès 2018". Le texte prévoit aussi des mesures pour améliorer la sécurité des gardiens et un régime de détention défini pour les "détenus terroristes et radicalisés", permettant une "étanchéité totale de la gestion des détenus les plus dangereux".Deux surveillants ont été blessés, dont un touché à la gorge d'un coup de couteau, par trois détenus à la maison d'arrêt de Borgo (Corse, sud). Cette agression a été qualifiée de "grave" et "intolérable" par Nicole Belloubet, qui s'est rendue sur place.Notant l'"émotion" et la "colère" des personnels, la ministre s'est engagée à "apporter des réponses", notamment en matière de sécurité et de gestion des détenus radicalisés.L'auteur principal de l'agression de Borgo et trois autres détenus ont été interpellés et la situation est revenue à la normale, selon une source proche de l'enquête.Au quatrième jour du mouvement, des membres des forces de l'ordre ont par ailleurs chargé et tiré des gaz lacrymogènes sur 150 gardiens qui bloquaient l'accès à Fleury-Mérogis (près de Paris), plus grande prison d'Europe.Les surveillants avaient dressé une barricade de pneus et de palettes devant la porte de la prison, afin d'empêcher leurs collègues de prendre leur service.Jeudi, dans ce même centre, 123 détenus avaient refusé de regagner leurs cellules après la promenade de la mi-journée, avant de les réintégrer dans le calme.Malgré le début de négociations mardi soir avec leur direction et la promesse d'un plan pour les prisons par le président Emmanuel Macron, les syndicats ont décidé de reconduire le mouvement, lancé après l'agression le 11 janvier de surveillants par un détenu jihadiste dans une prison du nord de la France.Les gardiens mobilisés réclament plus de moyens et de meilleures conditions de sécurité, mais vient également se greffer au mouvement de contestation la question de la prise en charge des détenus radicalisés, au moment où la France attend le retour prochain des "revenants", ses ressortissants de retour de Syrie après y avoir combattu aux côtés des islamistes.Une fois qu'elles auront examiné le projet d'accord transmis vendredi soir, "soit nos bases souhaitent conclure l'accord (...), soit elles nous demandent de ne pas signer et de repartir dans l'action", a expliqué de son côté un dirigeant syndical, Christopher Dorangeville, secrétaire général de la CGT-Pénitentiaire.La France a déjà connu de longs mouvements de gardiens de prison, avec des revendications diverses concernant la surpopulation carcérale, l'insécurité, la création d'emplois... L'un des plus longs a duré près de deux mois, en novembre et décembre 1994, et concernait la création d'emplois supplémentaires ou la revalorisation des traitements.La France compte parmi les pays ayant la surpopulation carcérale la plus élevée, avec un taux d'occupation qui atteint 140%, selon des chiffres officiels.Plusieurs pays ont appelé vendredi la France au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, à Genève, à améliorer sa gestion des prisons.Paris a promis de faire des efforts, notamment en favorisant les alternatives à la détention.(©AFP / 20 janvier 2018 00h17)