France: la prestigieuse Normale Sup' occupée par des opposants à la loi sur l'université

Paris - Normale Sup', l'une des écoles les plus prestigieuses et les plus sélectives de l'enseignement supérieur français située à Paris, a été fermée jeudi après une nuit d'occupation par des opposants aux nouvelles modalités d'accès à l'université, facteurs selon eux de sélection.Quelque 25 occupants étaient encore dans les lieux jeudi en début de soirée et échangeaient avec la direction, a indiqué l'Ecole normale supérieure (ENS), qui a dit ignorer si les cours pourraient reprendre vendredi.Créée sous la Révolution et installée en plein Quartier latin, l'ENS a eu parmi ses étudiants les philosophes Henri Bergson, Jean-Paul Sartre ou encore Michel Foucault.Cette occupation intervient alors que le mouvement de contestation des étudiants contre la réforme promue par le président Emmanuel Macron semblait marquer le pas en cette période d'examens dont le déroulement a parfois été perturbé.La grogne n'a pas épargné les "fabriques à élites" du pays. Autre établissement prestigieux, l'école de Sciences-Po Paris avait été bloquée fin avril.L'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), a vu elle aussi un de ses sites parisiens occupé au centre de Paris.Quatre universités sur 73 sont toujours bloquées ainsi que quelques sites d'autres établissements, notamment à Toulouse (sud-ouest) où les étudiants ont voté jeudi la poursuite du blocage de l'université Jean-Jaurès.Au plus fort du mouvement, on comptait une quinzaine de sites occupés. Dans plusieurs cas, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour rétablir l'accès aux amphithéâtres.Cela a encore été le cas jeudi sur le campus de Lettres et Sciences humaines à Nancy (est). Une trentaine d'étudiants protestataires se sont postés en début d'après-midi devant l'amphithéâtre où devait se dérouler un examen d'anglais et des bousculades se sont produites quand les forces de l'ordre ont essayé d'évacuer des étudiants assis par terre. Au moins cinq d'entre eux ont été menottés et emmenés à l'extérieur du campus, selon une journaliste de l'AFP.A Toulouse, les étudiants de l'université Jean-Jaurès ont voté jeudi à la "quasi unanimité" la poursuite du "blocage" jusqu'au "mercredi 9 mai", a annoncé le syndicat étudiant Solidaires.A Strasbourg (est), environ 700 étudiants strasbourgeois ont été empêchés de participer à une épreuve de langues étrangères par un groupe d'étudiants opposés à la réforme.Les forces de l'ordre ont évacué jeudi soir un bâtiment de l'université de Strasbourg que voulaient occuper pour la nuit entre 50 et 100 étudiants opposés à la réforme.(©AFP / 03 mai 2018 18h53)