France: le Premier ministre reçoit les cheminots, la grève continue

AIR FRANCE-KLM

Paris - Les syndicats de cheminots français ont averti lundi que la grève à la SNCF allait continuer après avoir été reçus par le Premier ministre Edouard Philippe pour la première fois depuis le début du conflit ferroviaire.Face à l'inflexibilité du gouvernement, qui entend discuter de la dette de la SNCF mais sans toucher à sa réforme, les représentants des syndicats, reçus dès 06H00 GMT du matin, ont rapidement conclu au statu quo."Pour nous la grève continue", a lancé Laurent Brun, de la CGT Cheminots, à l'issue de son entretien avec le Premier ministre, alors que devait commencer dans la soirée la huitième séquence de grève de 48 heures dans les chemins de fer."On ressort motivés pour continuer puisque le Premier ministre n'a pas dit autre chose que ce qu'il avait dit avant qu'on rentre", a ajouté Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, premier syndicat de France.Il n'est "pas question de lever la mobilisation. On continue", a également déclaré Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT Cheminots."On a rencontré un Premier ministre très déterminé sur ses axes mais, derrière ça, prêt à ouvrir des discussions sur des sujets qui nous semblent importants comme celui du nouveau cadre social des nouveaux cheminots, comme celui de la dette, de la pérennisation du financement des infrastructures ferroviaires", a toutefois ajouté ce représentant du syndicat réformiste.Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a également évoqué une deuxième phase" où il sera possible de "formuler des propositions avant le passage au Sénat, par le biais d'amendements". L'ouverture du débat sur la réforme de la SNCF à la chambre haute du Parlement est prévue à partir du 23 mai.Les cheminots protestent depuis un mois contre l'une des nombreuses réformes lancées par le président Emmanuel Macron visant notamment à mettre fin au statut des cheminots à l'embauche.Le gouvernement insiste sur le caractère "indispensable" de la réforme, adoptée mi-avril en première lecture à l'Assemblée nationale, pour améliorer la rentabilité de l'opérateur dans la perspective de l'ouverture à la concurrence."Nous ne reviendrons pas sur l'ouverture à la concurrence, nous ne reviendrons pas sur la réorganisation de l'entreprise et sur la fin du recrutement au statut" spécial des cheminots, répète à l'envi Édouard Philippe qui devait également rencontrer lundi après-midi le patronat du rail, la direction de la SNCF, des associations d'usagers et des représentants des régions.Les syndicats ont d'ores et déjà promis une "journée sans cheminot" le 14 mai en cas "d'échec" des discussions.Le conflit à Air France est également regardé de près par le gouvernement.La compagnie, dont le PDG a démissionné vendredi, est confrontée lundi à sa quatorzième journée de grève pour les salaires depuis février, avant une quinzième mardi.Si le trafic s'améliore avec près de 85% des vols maintenus lundi, en raison d'une mobilisation déclinante chez les pilotes, l'avenir reste incertain. La compagnie, dont le titre en Bourse a perdu 13% lundi matin, prévoit d'assurer 80% des vols mardi.jta-jmt-jk/lb(©AFP / 07 mai 2018 10h52)