France: le convoyeur d'un fourgon braqué en Suisse et sa fille en garde à vue (proche de l'enquête)

Lyon - Le convoyeur du fourgon de transport de fonds braqué en Suisse jeudi soir, sa fille et son co-équipier sont en garde à vue depuis lundi à Lyon, dans l'est de la France, a-t-on appris mardi de sources proches du dossier.Le trio avait été convoqué samedi après-midi à l'Hôtel de police de Lyon pour être entendu par les enquêteurs et leur garde à vue a débuté lundi, a précisé une de ces sources à l'AFP, confirmant une information de la chaîne LCI.Cette garde à vue peut durer 96 heures, a-t-on souligné.Selon les dires de la jeune femme de 22 ans, celle-ci a été enlevée dans son appartement jeudi à 18H30 (17h30 GMT) par deux faux plombiers qui, après l'avoir ligotée, l'aurait contrainte à appeler son père, employé en Suisse pour une société de transport de fonds.Ce dernier, qui était en train d'effectuer une tournée avec son collègue dans le canton de Vaud dans un fourgon blindé rempli d'argent, aurait alors accepté d'en remettre le contenu à plusieurs hommes armés qui l'attendaient sur un parking près de Chavornay.Le montant du butin avait été chiffré entre 20 et 30 millions de francs suisses (entre 17 et 26 millions d'euros).Relâchée par ses "ravisseurs", la jeune femme, apparemment "très choquée", avait été découverte par un passant au bord d'une route sur la commune de Tramoyes, dans l'Ain, et conduite à la gendarmerie.(©AFP / 13 février 2018 10h21)