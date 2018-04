Lille - Le corps d'une adolescente de 13 ans disparue dans le nord de la France a été retrouvé trois jours plus tard, dans la nuit de samedi à dimanche, après qu'un homme, déjà condamné pour viol, eut "avoué les faits", selon le parquet.Angélique, cheveux châtain clair, yeux bleus, mesurant 1,50 m, avait disparu mercredi après-midi, dans la commune de Wambrechies, près de Lille, d'après l'avis de recherche de la police diffusé vendredi. Elle avait été aperçue pour la dernière fois à 16H30 (14H30 GMT). Elle avait laissé "un mot disant rejoindre des copines pour ensuite rentrer, mais n'est jamais rentrée" chez elle, avait déclaré la police.Samedi, en fin de journée, "de nouvelles investigations et des recoupements ont conduit les enquêteurs" à placer en garde à vue un homme âgé de 45 ans, un habitant de Wambrechies, a annoncé le parquet de Lille dans un communiqué."Celui-ci a très rapidement avoué les faits et a emmené ces enquêteurs" à l'endroit "où il avait abandonné le corps de la jeune fille".Angélique a été retrouvée morte dimanche peu avant 02H00 (00H00 GMT) sur un chemin forestier à Quesnoy-sur-Deûle, à une dizaine de kilomètres au nord de Lille, selon une source policière.Dans le casier judiciaire de l'homme interpellé figure "une condamnation datant de 1996 pour des faits commis en 1994, qualifiés de viol avec arme, attentats à la pudeur aggravés et vol avec violence", a déclaré le parquet qui précise que le suspect était inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.Les magistrats ne donnent en revanche pas d'indications sur les circonstances de la mort de l'adolescente. "Les investigations et la garde à vue se poursuivent", ajoute seulement le parquet qui précise qu'une autopsie sera effectuée lundi.(©AFP / 29 avril 2018 12h29)