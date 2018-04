France: le frère de Laeticia Hallyday, en garde à vue dans une enquête sur sa discothèque

Montpellier - Le frère de Laeticia Halliday, Grégory Boudou, a été placé en garde à vue mercredi à Montpellier (sud-est) dans le cadre d'une enquête financière portant sur la gestion de la discothèque familiale dans la région, ont indiqué à l'AFP les autorités judiciaires.Interpellé mercredi matin à Agde (sud-est), M. Boudou, 41 ans, a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Montpellier, a précisé le procureur de la ville de Béziers, Yvon Calvet, confirmant une information du quotidien Midi Libre.Il a ajouté qu'il ferait un point sur cette affaire jeudi après-midi.Grégory Boudou est entendu dans le cadre d'une enquête portant sur des "détournements de fonds", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.Grégory Boudou, nommé exécuteur testamentaire de sa soeur dans le cadre de l'héritage contesté de la star Johnny Hallyday, est le gérant de la discothèque l'Amnésia, fondée par son père André Boudou au Cap d'Agde (sud-est de la France).André Boudou avait été condamné en 2007 à 24 mois de prison dont 6 mois ferme pour fraude fiscale et abus de biens sociaux dans la gestion de sa discothèque.Dans l'affrontement judiciaire autour de l'héritage de Johnny Hallyday, la famille de Laeticia a été visée par des critiques de plusieurs des proches de Laura Smet et David Hallyday - les deux premiers enfants du chanteur décédé - s'étonnant notamment de la présence d'Elyette Boudou, la grand-mère de Laeticia, à la tête des sociétés gérant les droits et l'image du chanteur ou de la désignation de Grégory Boudou comme exécuteur testamentaire.Elyette Boudou, octogénaire, avait affirmé récemment au Midi Libre qu'elle avait été désignée malgré elle à cette place par sa petite-fille Laeticia."Je lui avais dit (à Laeticia ndlr) +il vaut mieux que tu mettes quelqu'un de plus jeune+", avait-t-elle déclaré au journal.Le patrimoine de Johnny Hallyday représenterait plusieurs dizaines de millions d'euros: propriétés, voitures de luxe et droits issus d'au moins un millier de chansons.(©AFP / 04 avril 2018 11h21)