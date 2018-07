France: le gouvernement va réviser à la baisse ses prévisions de croissance 2018

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé mardi que le gouvernement allait réviser à la baisse ses prévisions de croissance pour 2018, après le trou d'air de la première partie de l'année, sans donner pour autant de nouveaux chiffres."Nous réviserons les prévisions de croissance pour 2018" qui étaient jusqu'à présent de 2%, a expliqué le ministre sur les antennes de BFM TV/RMC, jugeant "décevants" les chiffres du premier et du second trimestre où la croissance est restée bloquée à 0,2%, contre 0,7% lors du dernier trimestre de 2017.M. Le Maire a imputé cette performance inférieure aux attentes aux "grèves" à la SNCF et chez la compagnie aérienne Air France, ainsi qu'à "l'augmentation des prix du pétrole" et la guerre commerciale, provoquée par le président américain Donald Trump "qui nuit aussi à l'activité économique"."Si nous révisons, c'est bien que ce qui avait été avancé ne pourra pas être tenu au point près", a-t-il affirmé, reconnaissant ainsi que le gouvernement renonce à son objectif de 2%. "Il faut tenir son cap. C'est comme cela que nous aurons des résultats", a-t-il insisté.Cette décélération de la croissance française intervient après une année 2017 qui avait connu une croissance robuste de 2,2% (2,3% en données corrigées des jours ouvrés), largement supérieure aux attentes.(©AFP / 31 juillet 2018 09h54)