France: le "héros" malien Mamoudou Gassama a été régularisé

Paris - Mamoudou Gassama, le jeune Malien sans-papiers devenu célèbre en sauvant la vie d'un enfant à Paris, a reçu mardi le récépissé régularisant sa situation, première étape avant d'obtenir la nationalité française promise par Emmanuel Macron, a constaté une journaliste de l'AFP.Casquette et sweat noirs, jogging gris, le jeune homme de 22 ans, a également signé mardi un contrat de 10 mois pour effectuer un service civique au sein de la Brigade des Sapeurs pompiers de Paris, a indiqué Pierre-André Durand, le préfet de Seine-Saint-Denis, département au nord de la capitale.Après avoir reçu le récépissé à la préfecture de Bobigny actant le dépôt de sa demande de titre de séjour, Mamoudou Gassama a quitté les lieux sans s'exprimer face aux nombreuses caméras, à bord d'une voiture de pompiers."Il était ému, c'est bien normal", a commenté le préfet, saluant une nouvelle fois le geste de ce jeune sans-papiers reçu lundi par Emmanuel Macron.Mamoudou Gassama devrait recevoir d'ici un mois une carte de séjour de dix ans avant d'être naturalisé français, d'ici trois mois environ.Arrivé en France en septembre au terme d'une migration périlleuse, le jeune Malien avait escaladé samedi un immeuble parisien pour sauver un enfant de 4 ans suspendu au 4ème étage.Son geste spectaculaire a été visionné des millions de fois sur les réseaux sociaux. "J'ai pensé à le sauver et Dieu merci, je l'ai sauvé", a-t-il résumé lundi.L'enfant s'était retrouvé seul sur le balcon en l'absence de son père qui sera jugé en septembre pour "soustraction des obligations parentales".Interrogée lundi par Antenne Réunion, la mère de l'enfant, qui se trouvait sur l'île de l'océan Indien quand l'incident s'est déroulé, a estimé qu'il "aurait pu arriver bien pire, donc je suis soulagée aujourd'hui"."Je ne justifie pas le geste de mon mari. Cela aurait pu arriver à d'autres personnes (...). Mon fils a eu de la chance", a-t-elle poursuivi, indiquant qu'elle dirait "merci" à M. Gassama.Son acte de bravoure lui a valu d'être reçu par le président Macron qui lui a proposé d'être naturalisé français. "Vous êtes devenu un exemple, il est normal que la nation soit reconnaissante", a affirmé le chef de l'Etat.Les associations d'aide aux migrants ont dénoncé l'"hypocrisie" et la "récupération politique éhontée" de cette naturalisation, qui masque mal selon elles "la dureté de la politique" migratoire du gouvernement.Il y aurait en France quelque 300.000 personnes sans-papiers, selon le gouvernement, davantage selon les associations.L'an dernier, 30.000 ont été régularisées.(©AFP / 29 mai 2018 10h47)