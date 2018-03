France: le marché automobile attendu en hausse de 2% en 2018

Genève (awp/afp) - Le marché automobile français devrait progresser d'environ 2% en 2018, soit un rythme moins élevé que les 4,7% atteints l'an dernier, a estimé mercredi le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA)."On pense que le marché français va être encore un peu en progression (...) autour de 2%", a déclaré à l'AFP Christian Peugeot, le président du CCFA, interrogé au salon de l'automobile de Genève.Sur janvier et février, le nombre de voitures particulières neuves immatriculées en France a progressé de 3,4%. Le marché "a débuté sur les deux premiers mois en sensible progression", a commenté M. Peugeot.Début février, le CCFA avait indiqué s'attendre à une année 2018 "égale ou un peu supérieure à 2017", mais l'organisation qui représente les constructeurs automobiles français n'avait pas encore communiqué de chiffre.L'an dernier, un peu plus de 2,11 millions de voitures particulières neuves avaient été mises sur les routes en France."Le marché est quand même dans un contexte un peu interrogatif. Les questions sur les énergies ne favorisent pas les choix du consommateur", a souligné M. Peugeot, faisant référence à la baisse rapide des ventes de diesel, une technologie de plus en plus montrée du doigt dans le débat public.Le président du CCFA voit dans ces interrogations un possible "frein" à l'achat, "parce que des gens qui auraient naturellement acheté un diesel aujourd'hui se posent la question".Evoquant l'essor des nouvelles motorisations électriques, dans lesquelles "les constructeurs investissent fortement", M. Peugeot a demandé un effort d'investissement des pouvoirs publics dans le réseau de recharge de batterie."Sur la partie électrification, nous demandons clairement une accélération des plans de bornes de recharge, parce que si vraiment il y a un marché qui se développe, il faut que les gens puissent utiliser leur véhicule sans problème", a-t-il dit.Le patron de PSA, Carlos Tavares, avait lancé un appel similaire mardi, alors que les constructeurs s'inquiètent d'une demande qui pourrait s'avérer insuffisante face à une offre de véhicules électriques qui va exploser ces prochaines années.afp/rp(AWP / 07.03.2018 11h45)