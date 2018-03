France: le ministre Jean-Yves Le Drian quitte le Parti socialiste

Paris - Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a annoncé jeudi qu'il quittait le Parti socialiste, à quelques jours de l'élection du nouveau dirigeant du principal parti de gauche français, laminé lors de la dernière présidentielle."Le responsable du PS aujourd'hui, M. Rachid Temal, a déclaré il y a peu de temps +aucun ministre ne pourra voter+" et "+il n'y a aucun socialiste au gouvernement+ donc j'en prends acte, c'est-à-dire que je me retire du Parti socialiste", a déclaré l'ancien ministre de François Hollande sur la chaîne française CNews.Le Parti socialiste (PS) doit élire un nouveau dirigeant à sa tête les 15 et 29 mars prochains. Le PS a enregistré en avril 2017 la pire défaite présidentielle de sa famille politique depuis 1969. La décomposition s'est poursuivie aux législatives en juin.Depuis, le parti, qui paie les déchirements internes vécus pendant le quinquennat de l'ancien président François Hollande, peine à se faire entendre."Je me retire du Parti socialiste avec beaucoup d'émotion, ça fait 44 ans que j'en suis membre, avec aussi beaucoup de fierté parce que j'ai participé à des combats sous François Mitterrand, sous Lionel Jospin, sous François Hollande avec qui j'ai toujours une forte amitié", a ajouté le ministre.Il a précisé toutefois qu'il ne rejoignait pas le parti présidentiel, La République en Marche (LREM) d'Emmanuel Macron.M. Le Drian, qui fut ministre de la Défense sous le quinquennat de François Hollande, a fait également part de sa "déception" en observant qu'en Allemagne "près de 70% des socialistes" sont décidés à participer au "gouvernement de compromis" avec Angela Merkel alors qu'en France, le Parti socialiste "se repli(e) dans une opposition sectaire et stérile".Par ailleurs, démentant une information du site d'information français Mediapart, le ministre a affirmé sur la chaîne CNews "ne pas être intervenu" pour faciliter l'inscription de ses petits-enfants par alliance au Lycée français de Barcelone.Selon Mediapart, M. Le Drian est intervenu par l'intermédiaire de son cabinet pour faciliter l'inscription des deux élèves - ce sont les petits-enfants de sa seconde épouse - en juin 2017 après la date limite de dépôt des dossiers."Il y a des règles vous savez pour rentrer dans un lycée français (à l'étranger) et il y a une commission d'agrément qui décide de la rentrée ou pas des candidats. Mes petits-enfants répondaient à tous ces critères, donc je ne vois pas le sujet", a-t-il poursuivi.Le site Mediapart affirme de son côté que l'intervention du cabinet a débouché sur l'intégration des deux enfants hors délais, alors que des centaines d'autres enfants avaient vu leur demande rejetée.(©AFP / 08 mars 2018 10h26)